Transfers: FC Bayern München will Paul Wanner wohl verleihen

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte am 7. März.

© getty Paul Wanner Der FC Bayern will Paul Wanner im Sommer offenbar verleihen. Das berichtet die Abendzeitung. Der 17-jährige Mittelfeldspieler kam im Laufe dieser Saison bereits für die Profis in der Bundesliga, für die Reserve in der viertklassigen Regionalliga Bayern sowie für die U19 zum Einsatz. Künftig soll er regelmäßig Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln.

© imago images Vitor Roque Der FC Barcelona intensiviert wohl seine Bemühungen um den 18-jährigen Stürmer Vitor Roque von Athletico Paranaense. Laut Relevo geht es um eine Ablösesumme in Höhe von etwa 40 Millionen Euro. Barcas Transfer-Sperre soll einen Wechsel nicht verhindern - eine mögliche Lösung wäre eine Leihe samt Kaufoption ab 2024. Vitor Roque kommt in 38 Pflichtspielen für Paranaense bisher auf acht Tore und drei Assists.

© imago images Wojciech Szczesny Tottenham Hotspur ist laut Gazzetta dello Sport an einer Verpflichtung von Wojciech Szczesny interessiert. Der 32-jährige Keeper will dem Bericht zufolge aber lieber bei Juventus Turin bleiben und nach Ablauf seines Vertrags 2024 in die nordamerikanische MLS wechseln. Tottenhams Stammkeeper Hugo Lloris fehlt aktuell wegen einer Knieverletzung. Vertreten wird der 36-Jährige von Fraser Forster.

© getty Harry Kane Uli Hoeneß hält nichts von einer möglichen Verpflichtung von Tottenham Hotspurs Harry Kane. "Manchester City wollte letztes Jahr noch 160 Millionen für den bezahlen. Ich glaube nicht, dass er jetzt viel billiger wäre", sagte der Ehrenpräsident bei einer Veranstlatung der Münchner Abendzeitung. "Das sind Beträge, die ich nie für einen 30-jährigen Spieler bezahlen würde. Ein Super-Spieler. Aber das ist ein Geld, das bezahle ich nicht." Kane, der zuletzt immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, feiert im Juli seinen 30. Geburtstag. Sein Vertrag bei Tottenham läuft bis 2024. Der FC Bayern hat neulich den Kontrakt mit seinem aktuellen Stammstürmer Eric Maxim Choupo-Moting für ein Jahr bis 2024 verlängert. Laut Sportvorstand Hasan Salihamidzic hätten die beiden Personalien aber "gar nichts" miteinander zu tun.