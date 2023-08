FC Bayern München: Kyle Walker will offenbar doch bei Manchester City bleiben

Kyle Walker hat offenbar entschieden, doch bei Manchester City zu bleiben und keinen Wechsel mehr zum FC Bayern München anzustreben. Das berichtet The Athletic.

Bereits vor einigen Wochen hatten sich die Münchner mit dem 33-jährigen Rechtsverteidiger auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Im Ablösepoker fanden der FC Bayern und Walkers aktueller Klub Manchester City anschließend aber nicht zueinander.

Unterdessen soll City-Trainer Pep Guardiola Walker zu einem Meinungsumschwung bewegt haben. Nun erscheint eine Verlängerung seines aktuell bis 2024 gültigen Vertrags als wahrscheinlich. City soll Walker ein neues Angebot unterbreitet haben, das lukrativer als die Offerte des FC Bayern ist. Ende Juli gewann Walker mit City in einem Testspiel in Tokio mit 2:1 gegen den FC Bayern. Guardiola vertraute dem Routinier damals die Kapitänsbinde an und nannte ihn "unersetzlich".

Vor der nun offenbar erfolgten Absage von Walker hatte der FC Bayern auch schon den Poker um West Ham Uniteds Declan Rice verloren. Der Sechser wechselte stattdessen für 117 Millionen Euro zum FC Arsenal.

Aktuell bemühen sich die Münchner weiterhin vergeblich um Harry Kane, mit dem sie sich - wie zuvor auch mit Walker - früh einigten. Tottenham Hotspurs Präsident Daniel Levy lehnte dem Vernehmen nach aber auch eine Offerte in Höhe von 100 Millionen Euro für den 30-jährigen Stürmer ab.

Kane soll seinem Klub angeblich mitgeteilt haben, dass er bleiben wird, falls sein gewünschter Transfer nicht vor dem Start der neuen Premier-League-Saison am kommenden Wochenende perfekt gemacht wird.