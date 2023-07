Premier League: Rapper Jay-Z möchte Tottenham Hotspur kaufen

Der US-Rapper Jay-Z möchte sich den Premier-League-Klub Tottenham Hotspur kaufen. Wie der Daily Express US berichtet, bereitet der 53-Jährige derzeit ein entsprechendes Angebot vor.

"Einige der Topklubs in England - wie Manchester United (Glazer-Familie, d. Red.), Liverpool (Fenway Sports Group, d. Red.) und Chelsea (Todd Boehly, d. Red.) - sind jetzt in amerikanischer Hand, und Jay-Z würde die Chance auf eine Mehrheitsbeteiligung auf Vorstandsebene bei einem Verein mit der globalen Reichweite der Spurs nutzen", wird ein Geschäftspartner des Musik-Moguls in dem Bericht zitiert.

Der Hintergrund: Der aktuelle Tottenham-Besitzer Joe Lewis wurde am Mittwoch in New York vorübergehend vom FBI festgenommen. Zuvor war der 86-Jährige wegen Insiderhandels angeklagt worden. Der milliardenschwere Unternehmer kam gegen eine Kaution in Höhe von 300 Millionen Dollar auf freien Fuß.

"Es bleibt abzuwarten, ob Mr. Lewis da frei rauskommt. Sollte dies nicht der Fall sein, hat Jay gesagt, dass er in der Lage sein möchte, schnell zu handeln, wenn er das Gefühl hat, dass der Preis stimmt", erklärte der Geschäftspartner von Jay-Z weiter.

Denkbar wäre demnach, dass sich Jay-Z weitere Partner sucht, um eine Übernahme des Klubs aus London zu ermöglichen. Ob Tottenham allerdings die richtige Wahl wäre? Schließlich hat der Ehemann der Sängerin Beyoncé vor einigen Jahren in einem Interview verraten, Fan des FC Arsenal zu sein.

Firma von Jay-Z vertritt unter anderem Romelu Lukaku

Für die Rap-Ikone wäre es jedenfalls nicht der erste Kontakt zum Fußball. Jay-Z gehört unter anderem das Unternehmen "Roc Nation", das erst vor wenigen Wochen eine strategische Partnerschaft mit der italienischen Serie A abgeschlossen hat. "Roc Nation" vertritt mehrere Profisportler, unter anderem Romelu Lukaku, der zuletzt vom FC Chelsea zu Inter Mailand ausgeliehen war.

"Er ist ein Mensch, der den Fußball sehr verfolgt", sagte Lukaku kürzlich über Jay-Z.