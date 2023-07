Tottenham Hotspur: Besitzer Joe Lewis in New York festgenommen

Wirbel bei Tottenham: Während der FC Bayern weiterhin um Stürmer Harry Kane buhlt, wurde Besitzer Joe Lewis in New York festgenommen.

Joe Lewis, milliardenschwerer Besitzer des Premier-League-Klubs Tottenham Hotspur, ist am Mittwoch festgenommen worden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Zuvor war der 86-Jährige wegen Insiderhandels angeklagt worden. Dies erklärte die US-Bundesanwaltschaft in New York.

Das FBI soll Lewis am Mittwoch um 6.30 Uhr Ortszeit festgenommen haben. Er wurde vor ein Bundesgericht in Manhattan zitiert, wo ihm die Anklage vorgelesen wurde. Er plädierte auf nicht schuldig und wurde gegen eine Kaution in Höhe von 300 Millionen Dollar freigelassen, dafür gab er dem Vernehmen nach seine Jacht und seinen Privatjet ab. Darüber hinaus musste er auch seinen Reisepass aushändigen, Auslandsreisen sind ihm somit nicht möglich.

Laut Damian Williams, Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, habe Lewis, der auf den Bahamas lebt, jahrelang Angestellte und Liebhaber mit Insider-Informationen versorgt, die Millionen von Dollar einbrachten.

Lewis gilt als einer der reichsten Männer Großbritanniens mit einem Vermögen von schätzungsweise sechs Milliarden Dollar, das er sich in den 1980er und frühen 1990er Jahren als Währungsspekulant aufgebaut hatte.

© Getty Joe Lewis Tottenham

Artikel und Videos zum Thema Englische Pokalwettbewerbe und Championship live auf DAZN. Jetzt anmelden!

Lewis' Holdinggesellschaft ENIC erwarb 2001 eine Mehrheitsbeteiligung an Tottenham vom damaligen Eigentümer Alan Sugar. Das operative Geschäft bei Tottenham führt sein Partner Daniel Levy, mit dem der FC Bayern aktuell wegen einer Verpflichtung von Harry Kane verhandelt. Die Festnahme Lewis' hat somit auch keine Auswirkungen auf einen möglichen Kane-Transfer zu Bayern.