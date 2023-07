Manchester City: Nathan Ake vor Vertragsverlängerung

Der niederländische Nationalspieler Nathan Ake hat bei seinem Wechsel zu Manchester City einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet nun, dass eine Vertragsverlängerung bereits in Arbeit ist.

Es soll eine mündliche Einigung erzielt worden sein, wobei Ake eine ordentliche Gehaltserhöhung erhält.

Ake, der sowohl als linker Außenverteidiger als auch als Innenverteidiger eingesetzt werden kann, hat sich bei Pep Guardiola bewährt und ist im Etihad-Stadion ein fester Bestandteil des Staraufgebots. Dieser Status soll nun durch einen lukrativen neuen Vertrag gewürdigt werden.

Der vielseitig einsetzbare 28-Jährige kam im Sommer 2020 für 41 Millionen Pfund (52 Millionen Euro) von Bournemouth zu City. Er hat 81 Spiele für die Blues absolviert und ihnen zu drei Premier-League-Titeln und dem historischen Triple in der letzten Saison verholfen, inklusive FA-Cup und Champions League.

Seitdem Olekdandr Zinchenko zu Arsenal gewechselt ist und João Cancelo in der vergangenen Saison an Bayern München ausgeliehen wurde, fehlt es City an Optionen für die linke Abwehrseite, doch Ake hat sich als zuverlässige Option in der Abwehrreihe erwiesen.