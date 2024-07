"Jetzt bin ich überglücklich": Ex-Bayern-Star James Rodriguez zu Tränen gerührt - Kolumbien im Finale der Copa América

Dabei hatte vor 70.644 überwiegend kolumbianischen Fans Verteidiger Daniel Munoz mit seiner Roten Karte nach Ellbogencheck (45.+1) den Erfolg ernsthaft in Gefahr gebracht. Doch trotz numerischer Überlegenheit spielten sich die Urus in Durchgang zwei neben einem Pfostenschuss von Altstar Luis Suarez (71.) kaum nennenswerte Chancen heraus.

Während Kolumbien, seit nun 28 Spielen unbesiegt, mit breiter Brust ins Finale am Sonntag in Miami gegen Messi und Co. geht, bleibt für Uruguay nur noch das Spiel um Platz drei gegen Kanada. Für die Urus, die mit 15 Titeln nach Copa-Siegen noch gleichauf mit Argentinien sind, war es erst das zweite Gegentor im Turnierverlauf - ein entscheidendes.