Bald besser als Lionel Messi? Die krasse Verwandlung von Ex-Bayern-Star James Rodriguez bei der Copa América

James Rodriguez ist bei Kolumbien sogar Kapitän

Nicht nur das - Lorenzo übertrug James, den er zwischenzeitlich nicht mehr nominiert hatte, gleich noch das Kapitänsamt. Bei der Copa 2021 stand er aus sportlichen Gründen gar nicht erst im Kader. Nun hat Lorenzo in seinem 4-3-1-2 wieder einen Platz für James gefunden. Hinter den beiden Spitzen agiert er mit vielen Freiheiten im Positionsspiel, so dass seine technischen Fähigkeiten zum Tragen kommen.

Lorenzo hat mit Kolumbien noch kein Spiel verloren, 24 Partien dauert diese Serie schon an. Dem 58-Jährigen gelang das einerseits durch eine Umstellung des Spielstils: Weg von einer zuvor recht konservativen und defensiven Herangehensweise, hin zu einer Akzentuierung des Offensivspiels - mit James als zentralem Mann. Es scheint zudem, als pflege Lorenzo einen sehr guten Umgang mit seinen Spielern und kitzele das zweifellos vorhandene Potential aus ihnen heraus.

Letztmals verlor Kolumbien unter Vorgänger Reinaldo Rueda am 2. Februar 2022 in der WM-Qualifikation gegen Argentinien. Auf den aktuellen Weltmeister könnte man im Endspiel der Copa erneut treffen. "Wir hoffen, dass wir das Finale erreichen können. Wir sind gerade in einem sehr guten Moment und haben eine sehr gute Mannschaft", sagte James. Gelingt der Finaleinzug, wäre dies ein gelungenes Geburtstagsgeschenk. James wird am Freitag 33.