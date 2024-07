Ordner grätscht Alvaro Morata unfreiwillig um: Sorge um das Knie von Spaniens Kapitän

© getty

Es war übrigens nicht das erste Mal, dass bei dieser EM ein Ordner beim Versuch, einen Flitzer zu stellen, mit einem Spieler zusammenprallte: Nach dem Gruppenspiel zwischen Portugal und der Türkei (3:0) wollte ein Ordner einen Selfie-Jäger stoppen und rannte dabei unabsichtlich den portugiesischen Stürmer Goncalo Ramos über den Haufen.

Spanien war gegen Frankreich am Dienstagabend früh durch ein Tor von Randal Kolo Muani in Rückstand geraten (9. Minute). Sehenswerte Treffer von Lamine Yamal (21.) und Dani Olmo (25.) sorgten aber dafür, dass die Furia Roja das erste Halbfinale drehen konnte.

Die Spanier zogen damit ins Finale der EM 2024 ein, das am Sonntag in Berlin steigt. Der Gegner wird am Mittwoch im zweiten Halbfinale zwischen England und der Niederlande ermittelt.

Morata hat indes bei der EM bisher in sechs Spielen erst ein Tor erzielt (beim 3:0 gegen Kroatien zum Auftakt), ist im Sturmzentrum der Spanier aber dennoch gesetzt.