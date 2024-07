Vor EM-Halbfinale gegen England: Niederlande erlebt Anreise-Chaos

Aufgrund einer Streckensperrung konnte die Auswahl von Bondscoach Ronald Koeman nicht wie geplant mit dem Zug aus Wolfsburg ins Ruhrgebiet fahren. Die am Dienstag für 19.45 Uhr geplante Pressekonferenz mit Koeman und Verteidiger Nathan Ake findet nach UEFA-Angaben nicht statt.

Laut dem TV-Sender NOS reist das Team nun am Abend mit einem Flugzeug an, Sportnieuws nennt 20.20 Uhr als genaue Abflugzeit. Da es in Wolfsburg keinen Flughafen gibt, fliegen die Niederländer demnach von Braunschweig.

Am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) spielt die Elftal gegen England um den Einzug ins EM-Finale. Die Three Lions sind bereits in Dortmund eingetroffen.

Englands Trainer Gareth Southgate sagte schmunzelnd zur Verspätung des Gegners: "Es ist noch sehr viel Zeit. Ich bin mir sicher, dass sie noch Abendessen bekommen werden." Außerdem stellte er klar, dass die Verspätung "keine Auswirkungen" auf das Halbfinale habe.