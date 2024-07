Deutschland vs. Spanien, Viertelfinale EM 2024: Wann spielt das DFB-Team bei der Fußball Europameisterschaft wieder?

Deutschland vs. Spanien, Viertelfinale EM 2024: Übertragung im TV und Livestream

Selbstredend könnt Ihr die Partie der deutschen Nationalelf auch live und in Farbe verfolgen. Die kostenlose Variante im TV und Livestream über App und Website gibt es in der ARD. Darüber hinaus ist auch MagentaTV am Start, der Dienst zeigt nämlich alle Turnierspiele live und in voller Länge.