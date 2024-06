Slowenien - Dänemark: Christian Eriksen trifft bei EM-Comeback drei Jahre nach Herzstillstand

Christian Eriksen: "Es ist nicht vergessen, was passiert ist"

"Es war mein Ziel, wieder auf das höchste Niveau zu kommen, als mir gesagt wurde, dass ich immer noch Fußball spielen kann. Es ist jetzt drei Jahre her, und es ist nicht vergessen, was passiert ist", sagte Eriksen am Samstag in Stuttgart. Seine Erwartungen an die EM sind daher eher simpel: "Alles, was weiter geht als ein Spiel, wird für mich besser sein als beim letzten Mal."

Seine Teamkollegen schöpften vor drei Jahren aus dem Drama besondere Energie, spielten für ihren Christian und stürmten in teils magischen Nächten sensationell ins Halbfinale. Das will die seitdem kaum veränderte Mannschaft nun mit ihrem Anführer wiederholen. Inzwischen ist Eriksen ein Defibrillator eingesetzt worden, längst fungiert er wieder als Herzstück und Taktgeber im dänischen Spiel.

"Christian hat eine hohe Spielintelligenz und die Gabe, sich klug zu positionieren", schwärmte Trainer Kasper Hjulmand: "Er ist unser Rhythmus, er ist unser Mann auf dem Feld, der das Spiel diktieren kann. Wenn er gut spielt, dann spielen wir auch gut." Eriksen sei ein "Weltklassespieler" und werde bei der EM "sehr wichtig für die Mannschaft sein", ergänzte Höjlund.