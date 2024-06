Slowenien vs. Dänemark: 1:1: Eriksen-Tor beim EM-Comeback reicht nicht zum Sieg

Torschützen: 0:1 Eriksen (17.), 1:1 Janza (77.)

Dänemark-Spielmacher Eriksen trifft beim EM-Comeback nach seinem Herzstillstand am 12. Juni 2021.

89 von 89: Dänemarks Andreas Christensen verbucht eine perfekte Passquote von 100 Prozent, die beste Leistung seit 1980 bei einer EM (laut opta).

Das 1:1 (1:0) war für seine Dänen zu wenig, die Auszeichnung als "Man of the Match" nur ein schwacher Trost. Trainer Kasper Hjulmand lobte seinen Regisseur dennoch in höchsten Tönen: "Er hat etwas ganz Besonderes. Er hat heute ein fantastisches Spiel für uns gemacht und ist der Taktgeber unserer Mannschaft." Das Unentschieden bereitete jedoch auch dem Coach Sorgen, vor den Duellen in der Gruppe C mit England und Serbien steht der Europameister von 1992 unter Druck.

Eriksen hatte in Stuttgart früh per Flachschuss ins lange Eck (17.) getroffen. "Wer sonst", titelte die dänische Boulevardzeitung B.T. Metro sogleich. Erik Janza (77.) gelang der Ausgleich für die Slowenen, die erst zum zweiten Mal überhaupt und erstmals seit 2000 wieder bei der EM dabei sind. Das Warten auf den historisch ersten Sieg bei einer Europameisterschaft geht aber auch nach vier Spielen weiter - trotz einiger hochkarätiger Chancen in der Endphase.

Eriksen war im Auftaktspiel der vergangenen EM plötzlich auf dem Rasen zusammengesackt, an jenem 12. Juni 2021 blieb gegen Finnland sein Herz stehen. Er rang mit dem Tod, ganz Fußball-Europa bangte - und letztlich gewann er seinen Kampf. Inzwischen ist Eriksen ein Defibrillator eingesetzt worden. "Alles, was weiter geht als ein Spiel, wird für mich besser sein als beim letzten Mal", sagte er vor dem Auftakt mit breitem Grinsen.