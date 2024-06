Seperate Anreise zum Spiel: Dänemark-Star Christian Eriksen für Achtelfinale gegen Deutschland fraglich

"Christian hatte ein paar Probleme mit seinem Magen, Thomas Delaney hatte dasselbe. Wir hoffen, dass er bald bei uns und bereit für das Spiel sein kann", sagte Nationaltrainer Kaspar Hjulmand am Freitag auf einer Pressekonferenz in Dortmund. Er erwarte allerdings, dass Eriksen am Samstag spielen könne.

Der Spielmacher trat die Reise vom Teamcamp im baden-württembergischen Freudenstadt nicht gemeinsam mit der Mannschaft im Charterflieger an, sondern fuhr mit dem Auto. Am Abend sollte er zur Mannschaft stoßen. "Wir wollten nicht, dass er mit den anderen Spielern reist", erklärte Hjulmand. Im Abschlusstraining hatte der 32-jährige Eriksen am Freitagvormittag gefehlt.