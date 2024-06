Deutschland vs. Dänemark, voraussichtliche Aufstellungen: So könnte das DFB-Team im EM Achtelfinale spielen

DFB-Trainer Julian Nagelsmann wird seine Startelf im Vergleich zum letzten EM-Spiel gegen die Schweiz in jedem Fall verändern müssen. In der Gruppenphase startete Deutschland drei Mal mit derselben Elf. Aufgrund der Gelbsperre von Jonathan Tah muss Nagelsmann seine Defensive gegen Dänemark umbauen.

So dürfte Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung neben Antonio Rüdiger auflaufen, dessen Oberschenkelprobleme auskuriert sein sollten. Auf der rechten Abwehrseite ist Joshua Kimmich gesetzt. Hinten links könnte erneut Maximilian Mittelstädt spielen oder aber David Raum, der gegen die Schweiz von der Bank kam und seine Sache gut machte. Vor der Viererkette wird wie gewohnt Manuel Neuer das Tor hüten.

Auch im Mittelfeld bieten sich Nagelsmann einige Optionen. Auf der Doppelsechs sind Toni Kroos und Robert Andrich weiterhin gesetzt. In der Offensive könnte es gegen Dänemark allerdings einige Veränderungen geben. So könnte Florian Wirtz aus der Startelf fallen. Für ihn könnte Kai Havertz aus dem Sturm ins Mittelfeld rücken. In der Sturmspitze stünde dann Niclas Füllkrug bereit. Möglich ist auch, dass Füllkrug für Havertz von Beginn an ran darf.

Aufstellung Deutschland: Neuer - Kimmich, Rüdiger, N. Schlotterbeck, Mittelstädt - Andrich, Kroos - Musiala, Gündogan, Wirtz - Havertz.