"Der absolute Horror": Frankreichs Kylian Mbappé beschwert sich

"Es ist der absolute Horror", sagte Frankreichs Starstürmer einen Tag vor dem EM-Achtelfinale gegen Belgien (Montag, 18 Uhr) über das Tragen der Maske. Mbappé erklärte auch, was genau die Maske für ihn so unangenehm macht: "Man sieht nicht so gut, man schwitzt darunter. Man muss sich den Schweiß dann aus dem Gesicht wischen."

Mbappé hatte sich beim 1:0 gegen Österreich in Frankreichs erstem Gruppenspiel bei der EM in Deutschland einen Nasenbeinbruch zugezogen.