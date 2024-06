Tragik um die illustre Offensive - und ein Lichtblick: Drei Dinge, die bei England gegen Slowakei auffielen

© getty

Der dritte Kandidat überzeugt: Kobbie Mainoo ist Englands Lichtblick

Zehn der elf Spieler aus Englands Aufstellung begannen in allen vier EM-Spielen, einzig auf der Doppelsechs neben dem gesetzten Declan Rice rotierte Trainer Gareth Southgate. Trent Alexander-Arnold enttäuschte gegen Serbien und Dänemark, Conor Gallagher machte es gegen Slowenien nicht besser - also bekam gegen die Slowakei der erst 19-jährige Kobbie Mainoo von Manchester United den Vorzug. Er avancierte somit zum drittjüngsten Spieler, der jemals in einem EM-Spiel Englands in der Startelf stand.

Mainoo war er der einzige kleine Lichtblick bei dem enttäuschenden Auftritt gegen die Slowakei. Mehrmals befreite er sich technisch anspruchsvoll aus großer Bedrängnis, mit einer sehenswerten Direktabnahme (24.) und einem Distanzschuss (45.+3) sorgte er zudem für Torgefahr, mit einem starken Dribbling holte er in Minute 59 einen Freistoß in vielversprechender Position heraus. Stark auch seine Passquote von knapp 96 Prozent.