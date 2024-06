Italien in den heimischen Medien zerlegt: "Hässlichstes Team"

"Das Abenteuer der Nationalmannschaft bei der Euro 2024 endet auf die schlimmste Weise. Italien, vielleicht das hässlichste Team der Geschichte bei einem internationalen Großereignis, langsam und träge, hat sich der Schweiz von den ersten Takten des Spiels an buchstäblich ergeben", schrieb zum Beispiel Tuttosport.

In der Gazzetta dello Sport war derweil zu lesen: "Italien verliert sein Gesicht! Die Schweiz setzt sich mit 2:0 durch. Italien scheidet bei der Europameisterschaft auf die schlimmste Weise aus, nachdem es von der Schweiz dominiert wurde."

Der noch amtierende Europameister Italien zeigte im Achtelfinale gegen die Schweiz am Samstagabend eine extrem enttäuschende Leistung und schied hochverdient aus dem Turnier aus. Remo Freuler hatte die Schweizer in der 37. Minute in Führung bracht. Kurz nach Wiederanpfiff sorgte dann Augsburgs Ruben Vargas mit einem traumhaften Tor für den 2:0-Endstand.