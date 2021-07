Italien vs. England - Finale der EM 2021: Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Nun ist es offiziell! Italien und England spielen im Finale der Europameisterschaft um den Titel. Alle wichtigen Infos rund um das Endspiel erfahrt Ihr hier bei SPOX. Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream? - wir beantworten alle Fragen.

Nach fast einem Monat stehen die Finalisten der ersten paneuropäischen Europameisterschaft fest. Im Endspiel treffen Italien und England aufeinander.

Italien vs. England - Finale der EM 2021: Datum, Termin, Ort

Das Finale der EM 2021 findet am kommenden Sonntag, den 11. Juli, statt. So wie auch bereits bei den beiden Halbfinalpartien davor ist auch im Finale die englische Hauptstadt London der Austragungsort. Gespielt wird im legendären Wembley Stadium. Um 21 Uhr wird die Begegnung vom Schiedsrichter angepfiffen.

Italien vs. England - Finale der EM 2021: Übertragung im TV und Livestream

Im Laufe des Turniers gab es größtenteils mehrere Anbieter, die für die Übertragung der Spiele zuständig waren. So ist es auch im Finale.

Italien vs. England - Finale der EM 2021: Übertragung im Free-TV

Das Finale am Sonntag überträgt das ZDF live und in voller Länge im Free-TV. Um 20.15 Uhr beginnt der öffentlich-rechtliche Sender seine Übertragung. In der Zeit bis zum Anpfiff um 21 Uhr bereiten Euch der Moderator und die Experten im Studio mit Vorberichten auf das große Finale vor.

Pressestimmen: "Die beinharten Brüder kommen" © getty 1/17 Italien hat sich nach einer hochklassigen Schlacht im Elfmeterschießen gegen Spanien durchgesetzt und das Finale der EM 2021 erreicht. Während die italienische Presse feiert, warnen die Briten vor beinharten Brüdern. Die Pressestimmen zum Halbfinale. © getty 2/17 Spanien - MARCA: "Spanien weint mit Würde. Beim grausamsten Abschied der vergangenen Jahre bleibt Spanien ohne EM-Titel. Verfluchte Elfmeter - Spanien ist nach einem tollen Spiel gegen Italien aus dem Finale im Elfmeterschießen raus." © getty 3/17 EL PAIS: "Spanien fliegt aus der EM nachdem es in einem rasanten Spiel im Elfmeterschießen gegen Italien gefallen ist." © getty 4/17 AS: "Höchststrafe für Spanien! Italien steht nach den Fehlschüssen von Olmo und Morata im Finale. La Roja macht ein grandioses Spiel, aber es fehlt an Zielsicherheit." © getty 5/17 EL MUNDO: "Spanien stirbt ehrenhaft in Wembley." © getty 6/17 SPORT: "Spanien fällt gegen Italien im Elfmeterschießen" © getty 7/17 MUNDO DEPORTIVO: “Luis Enrique bringt La Roja den Stolz zurück. Das Elfmeterschießen verweigert Spanien das EM-Finale.” © getty 8/17 Italien - GAZZETTA DELLO SPORT: "Italien, du bist im Finale! Spanien im Elfmeterschießen gezähmt, eine endlose blaue Geschichte." © getty 9/17 TUTTOSPORT: "Im Finale! Italien eliminiert Spanien: Morata trifft und verrät dann Luis Enrique." © getty 10/17 CORRIERE DELLA SERA: "Gott ist ein Italiener. Der Himmel hat uns geholfen, denn die Spanier haben besser als wir gespielt. Erstmals seit beginn dieser EM haben wir den Gegnern unser Spiel nicht aufzwingen können." © getty 11/17 CORRIERE DELLA SERA: "Italien, Fiesta Final. Donnarumma hypnotisiert Morata, der den Elfmeter verschießt. Die Göttin Fortuna mag Mancini. Spanien hat besser gespielt, ist als solidere Mannschaft aufgetreten." © getty 12/17 England - THE SUN: “Pass auf, England! Die beinharten Brüder kommen und sie machen keine Gefangenen. Chiellini und Bonucci haben Kane kompromisslos im Visier, nachdem sich Italien auf dramatische Weise einen Platz im EM-Finale am Sonntag gesichert hat” © getty 13/17 THE GUARDIAN: “Am Ende lief alles auf einen Schuss hinaus. Ein Schuss, um Italien ins Finale zu bringen. Ein Schuss, um die Jahre der Unzulänglichkeiten auszulöschen, ein Schuss, um die Sehnsucht einer Nation zu stillen, ein Schuss für alles.” © getty 14/17 HET LAATSTE NIEUWS: "Dieser lateinische Klassiker ist einer für die EM-Geschichte. Die spanische Armada dominierte, Titelkandidat Italien winselte sich unter spanischem Ballbesitz zum Elfmeterschießen. Im Leben muss man doch einmal Glück haben ..." © getty 15/17 DE STANDAARD: "Schwache Italiener entkommen nach einem Penalty-Thriller. Ein Fußballspiel dauert 120 Minuten und am Ende gewinnen die Italiener im Elfmeterschießen. Gibt es den Fußballgott wirklich nicht?" © getty 16/17 NRC: "Die italienische Renaissance von Mancini geht weiter. Mit spielerischem Fußball und erfahrenen Führungsspielern erreichte Italien das Finale. Nationaltrainer Roberto Mancini führte ein neues System ein und den Umschwung." © getty 17/17 ALGEMEEN DAGBLAD: "Direkt nach der Entscheidung im Elfmeterschießen fegte der Lärm wie ein Tornado über die Tribünen von Wembley. Jorginho war beim entscheidenden Elfmeterschuss so kalt wie ein Frosch."

Italien vs. England - Finale der EM 2021: Übertragung im Pay-TV

Als Rechteinhaber für die komplette Europameisterschaft zeigt MagentaTV natürlich auch das letzte Spiel des Turniers live und in voller Länge - jedoch ist die Übertragung kostenpflichtig. Zehn Euro beträgt der monatliche Preis für das dafür benötigte Abonnement.

Ihr habt die Wahl zwischen MagentaTV Smart und MagentaTV Flex. MagentaTV Smart ist die ersten drei Monate gratis, dafür müsst Ihr eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten akzeptieren.

MagentaTV Flex ist monatlich kündbar, im Gegensatz zum MagentaTV-Smart-Abo müsst ihr beim Flex-Tarif jedoch bereits von Beginn an zahlen. Heißt: Es gibt keine Gratisperiode.

Italien vs. England - Finale der EM 2021: Übertragung im Livestream

Beide Anbieter zeigen das Spiel auch im Livestream. Das ZDF bietet seinen kostenlos in der ZDFMediathek an. Den Livestream von MagentaTV ist hingegen kostenpflichtig.

Italien vs. England - Finale der EM 2021: Highlights bei DAZN

Auch nach dem Finale hat DAZN die besten Szenen der Partie in Form von Highlights auf der Plattform parat. Zum Angebot des Streamingdienstes gehören in der kommenden Saison unter anderem Spiele der Bundesliga oder Champions League dazu.

Doch auch zahlreiche andere Sportarten könnt Ihr bei DAZN im Livestream verfolgen. Darunter auch die US-Sportarten (NBA, NHL, NFL, MLB), Tennis, Handball, Darts, Radsport, Motorsport, Kampfsport uvm.

Das Abonnement kostet nun 14,99 Euro pro Monat und 149,99 Euro pro Jahr. Bevor Ihr jedoch zahlt, könnt Ihr DAZN einen Monat lang kostenlos testen.

Italien vs. England - Finale der EM 2021 im Liveticker

Neben der Übertragung im TV und Livestream wird Euch bei SPOX auch ein detaillierter Liveticker angeboten. Tore, Platzverweise, eine Verlängerung, Elfmeterschießen - bei uns verpasst Ihr nichts.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

