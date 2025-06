Bei der Team Darts-WM steht heute der Finaltag auf dem Programm. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer den PDC World Cup live überträgt.

Am heutigen Sonntag, den 15. Juni, geht der PDC World Cup zu Ende. Der Finaltag der Team Darts-WM startet mit dem Viertelfinale um 13.15 Uhr. Das Endspiel um den Titel beginnt später am Tag um 21.30 Uhr. Als Austragungsort des Turniers dient die Eissporthalle in Frankfurt. Nach dem Sieg im Viertelfinale über Australien steht Deutschland mit Martin Schindler und Ricardo Pietreczko im Halbfinale.

SPOX verrät, wer die Team Darts-WM live zeigt.