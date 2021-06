EM 2021: Wann ist das Viertelfinale? - Spielplan, Gegner des DFB-Teams, Übertragung im TV und Livestream

Bei der Europameisterschaft beginnt heute mit dem Achtelfinale die heiße Phase. Wir blicken schon einmal voraus und zeigen Euch, wann es mit dem Viertelfinale weitergeht, auf wen das DFB-Team treffen könnte und wer die Partien live im TV und Livestream überträgt.

Vom heutigen Samstag, 26. Juni, bis kommenden Dienstag, 29. Juni, findet bei der Europameisterschaft das Achtelfinale statt.

In acht Spielen werden die Teilnehmer für das Viertelfinale ermittelt. Deutschland kann dieses mit einem Sieg am Dienstag in London gegen England erreichen. In den folgenden Abschnitten gehen wir näher auf das Viertelfinale der EM ein, stellen den Spielplan und die möglichen Gegner des DFB-Teams vor und klären darüber auf, wo die Spiele live im TV und im Livestream zu sehen sein werden.

EM 2021, Spielplan: Das Achtelfinale im Überblick

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Spielort 26.06.2021 (Achtelfinale 1) 18:00 Wales Dänemark Amsterdam 26.06.2021 (Achtelfinale 2) 21:00 Italien Österreich London 27.06.2021 (Achtelfinale 3) 18:00 Niederlande Tschechien Budapest 27.06.2021 (Achtelfinale 4) 21:00 Belgien Portugal Bilbao 28.06.2021 (Achtelfinale 5) 18:00 Kroatien Spanien Kopenhagen 28.06.2021 (Achtelfinale 6) 21:00 Frankreich Schweiz Bukarest 29.06.2021 (Achtelfinale 7) 18:00 England Deutschland London 29.06.2021 (Achtelfinale 8) 21:00 Schweden Ukraine Glasgow

EM 2021, Spielplan: Das Viertelfinale im Überblick

Das EM-Viertelfinale erstreckt sich über zwei Tage, Freitag, den 2. Juli, und Samstag, den 3. Juli. An jedem Tag finden jeweils zwei Spiele statt, eines um 18 Uhr und eines um 21 Uhr.

Gespielt wird in vier unterschiedlichen Städten, unter anderem in München. In der dortigen Arena treffen am 3. Juli ab 18 Uhr die beiden Sieger der Achtelfinalpartien Dänemark gegen Wales und Italien gegen Österreich aufeinander.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Spielort 02.07.2021 18:00 Sieger AF 6 Sieger AF 5 St. Petersburg 02.07.2021 21:00 Sieger AF 4 Sieger AF 2 Baku 03.07.2021 18:00 Sieger AF 3 Sieger AF 1 München 03.07.2021 21:00 Sieger AF 8 Sieger AF 7 Rom

EM 2021, Viertelfinale: Mögliche Gegner des DFB-Teams

Sollte Deutschland das Achtelfinalspiel gegen England siegreich beenden, heißt der Gegner im Viertelfinale entweder Schweden oder Ukraine. Fest steht schon, dass das Spiel am 3. Juli in Rom stattfinden wird.

© getty Schweden mit Emil Forsberg ist ein möglicher Gegner des DFB-Teams im Viertelfinale.

EM 2021, Übertragung: Viertelfinale live im TV und Livestream

Alle vier Viertelfinalspiele werden live im Free-TV und im kostenlosen Livestream von der ARD und dem ZDF übertragen. Welcher Sender welches Spiel zeigt, ist noch nicht festgelegt.

Der kostenpflichtige Anbieter MagentaTV zeigt ebenfalls alle Spiele live im TV und im Livestream. Beim dafür benötigten Abo stehen Euch weiterhin zwei Alternativen zur Auswahl. Mit MagentaTV Smart könnt Ihr die ersten drei Monate gratis testen, danach werden bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten zehn Euro pro Monat fällig. MagentaTV Flex kostet ebenfalls zehn Euro pro Monat bietet Euch aber die Chance, jeden Monat das Abo zu kündigen.

