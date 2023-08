In der 1. Runde des DFB-Pokals gastiert Borussia Dortmund heute beim TSV Schott Mainz. Wo das erste Pflichtspiel des BVB im Free-TV und Livestream läuft, verrät Euch SPOX.

Regionalliga-Aufsteiger TSV Schott Mainz empfängt Borussia Dortmund am heutigen Samstag in der MEWA Arena. Dort trägt sonst Bundesligist Mainz 05 seine Heimspiele aus.

Das erste Pflichtspiel des BVB in dieser Spielzeit wird um 15.30 Uhr angepfiffen.

Das Team von Trainer Edin Terzic kann auf eine erfolgreiche Sommer-Vorbereitung zurückblicken. Der Vizemeister verlor keines seiner Testspiele.

Hervorzuheben sind vor allem die Erfolge gegen Manchester United (3:2) und Ajax Amsterdam (2:1). Nur gegen den FC Chelsea (1:1) reichte es nicht zu einem Sieg.

BVB: Die Testspiele von Borussia Dortmund in der Sommer-Vorbereitung

Datum Gegner Spielort 12. Juli, 18 Uhr SV Westfalia Rhynern (7:0) Hamm 19. Juli, 18 Uhr Rot-Weiß Oberhausen (3:2) Oberhausen 22. Juli, 16.30 Uhr Rot-Weiß Erfurt (2:1) Erfurt 28. Juli, 4.30 Uhr San Diego Loyal (6:0) San Diego 31. Juli, 3 Uhr Manchester United (3:2) Las Vegas 3. August, 2.30 Uhr FC Chelsea (1:1) Chicago 6. August, 17 Uhr Ajax Amsterdam (2:1) Dortmund

BVB, 1. Runde im DFB-Pokal: Wo läuft TSV Schott Mainz vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream?

Die Partie zwischen dem TSV Schott Mainz und Borussia Dortmund wird ausschließlich im Bezahlfernsehen übertragen. Das erste Pflichtspiel des BVB könnt Ihr also nicht im Free-TV sehen.

Für den DFB-Pokal ist in dieser Spielzeit erneut Sky verantwortlich. Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte an allen Spielen des Pokal-Wettbewerbs, darunter auch der Gastauftritt des Vizemeisters in Mainz.

Wer lieber auf das Online-Angebot von Sky zurückgreifen will, kann den Livestream der Partie via SkyGo oder Wow abrufen. Beide Angebote sind ebenfalls nicht kostenfrei.

Bei SPOX habt Ihr außerdem die Möglichkeit, TSV Schott Mainz gegen Borussia Dortmund im Liveticker zu verfolgen. Wir halten Euch stets über das Spielgeschehen in der MEWA Arena auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker für TSV Schott Mainz vs. BVB.

Begegnung: TSV Schott Mainz vs. Borussia Dortmund

TSV Schott Mainz vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: DFB-Pokal, 1. Runde

DFB-Pokal, 1. Runde Ort: MEWA Arena, Mainz

MEWA Arena, Mainz Datum: 12. August 2023

12. August 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

