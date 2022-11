DFB-Team, News und Gerüchte - Antonio Rüdiger warnt vor der WM 2022: "Unterschätzt Japan und Costa Rica nicht!"

Vor dem WM-Auftakt gegen Japan hat Antonio Rüdiger vor den Vorrundengegnern gewarnt. Der Abwehrspieler und Thomas Müller fallen für das Testspiel gegen den Oman aus und Ralph Hasenhüttl schwärmt von Armel Bella Kotchap. Die wichtigsten News und Gerüchte zum DFB-Team gibt es hier.

DFB-Team - Antonio Rüdiger warnt vor der WM 2022: "Unterschätzt Japan und Costa Rica nicht!"

DFB-Abwehrchef Antonio Rüdiger warnt davor, die deutsche Vorrundengruppe bei der WM in Katar auf die leichte Schulter zu nehmen. "Unterschätzt Japan und Costa Rica nicht! Das sind sehr unbequeme Mannschaften", sagte der Profi von Real Madrid der Sport Bild.

Die deutsche Nationalmannschaft muss zum Auftakt am 23. November gegen Japan ran. Danach folgen die Begegnungen gegen Spanien (27.11.) und Costa Rica (1.12.). Gegen Spanien habe man nach dem 0:6-Debakel in der Nations League vor zwei Jahren "definitiv etwas gutzumachen", sagte Rüdiger.

Grundsätzlich müsse die DFB-Elf in Katar von Beginn an "gegenhalten und sofort ein Momentum kreieren, das uns von der ersten bis zur letzten Partie des Turniers trägt". Deutschland habe "super Spieler, das stimmt - aber das müssen wir jetzt auch zeigen".

Als Top-Kandidaten auf den Titel sieht Rüdiger (29) Argentinien "und vor allem Brasilien". Aber, betonte er, "ich habe auch gedacht, dass wir 2018 Favoriten sind, und dann sind wir in der Vorrunde ausgeschieden. Einer Fußball-Nation wie Deutschland darf so eine Blamage nicht noch mal passieren!"

WM 2022 - Gruppe E: Der Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B Übertragung 23. November 14 Uhr Deutschland Japan ARD, MagentaTV 23. November 17 Uhr Spanien Costa Rica ARD, MagentaTV 27. November 11 Uhr Japan Costa Rica ZDF, MagentaTV 27. November 20 Uhr Spanien Deutschland ZDF, MagentaTV 01. Dezember 20 Uhr Costa Rica Deutschland ARD, MagentaTV 01. Dezember 20 Uhr Japan Spanien MagentaTV

DFB-Team: Antonio Rüdiger und Thomas Müller fallen für Testspiel gegen Oman aus

Das DFB-Team bestreitet am Mittwoch, den 16. November, im Oman das letzte Testspiel vor der WM 2022 in Katar. Nicht mit von der Partie werden Thomas Müller, Antonio Rüdiger und Marc-Andre ter Stegen sein.

Während der Keeper krankheitsbedingt fehlt, laborieren Rüdiger und Müller an Blessuren an der Hüfte. Beide sollen am Samstag aber wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

DFB-Team: Voraussichtliche Aufstellung gegen den Oman

Deutschland: Neuer - Kehrer, Süle, Schlotterbeck, Raum - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Musiala, Sane - Havertz

© imago images Antonio Rüdiger und Thomas Müller werden das Testspiel gegen den Oman verpassen.

DFB-Team: Japan selbstbewusst vor WM-Auftakt gegen Deutschland

Japans Kapitän Maya Yoshida hat sich vor dem Auftaktspiel der WM gegen Deutschland (23. November) zur Partie geäußert: "Natürlich sind wir nicht auf dem gleichen Level. Deutschland wurde viermal Weltmeister, aber wir möchten die ganze Welt überraschen", sagte Schalkes Innenverteidiger der Sport Bild.

"Unsere Siegchance liegt nie bei null. Außerdem hat Südkorea gezeigt, dass Deutschland nicht unbesiegbar ist", führte er aus und spielte auf Deutschlands Ausscheiden 2018 in Russland an. Damals hatte das DFB-Team mit 0:2 gegen Südkorea verloren.

In Katar setzt Japan auf mehrere Profis aus der Bundesliga. "Ein Vorteil ist, dass eine Vielzahl von uns in Deutschland spielt und wir den deutschen Fußball perfekt kennen", sagte Yoshida, der Joshua Kimmich als "Schlüsselspieler" der DFB-Elf ausmachte: "Er besitzt hohe Qualität, gibt das Kommando vor, ist Balleroberer und durch seine Kreativität Aufbauspieler in einem. Dazu ein Anführer. Ihn müssen wir stoppen."

© getty Maya Yoshida führt Japan bei der WM 2022 in Katar als Kapitän an.

DFB-Team: Ralph Hasenhüttl schwärmt von Armel Bella Kotchap

Armel Bella Kotchap wurde von Bundestrainer Hansi Flick anstatt Mats Hummels nominiert. Sein ehemaliger Trainer Ralph Hasenhüttl schwärmt gegenüber der Bild nun vom Innenverteidiger.

"Er ist ein Zweikampf-Monster, sehr stark in 1:1-Situationen. Und er ist sehr schnell. Mit ihm kann man hoch verteidigen", sagte Hasenhüttl, der im Oktober beim FC Southampton entlassen wurde.

"Er spielt gute Pässe in die rote Zone, auch über längere Distanzen. Ausbaufähig ist sein offensives Kopfballspiel", sagte der Österreicher über die Stärken und Schwächen von Bella Kotchap.

Armel Bella Kotchap im Steckbrief

Geburtsdatum 11. Dezember 2001 Geburtsort Paris, Frankreich Nationalität Deutschland, Kamerun Größe 1,90 m Gewicht 87 kg Position Abwehr, Innenverteidigung Verein FC Southampton Vertrag bis 30. Juni 2026 Fuß Rechts

WM 2022 - Didier Deschamps lobt Bundestrainer Hansi Flick

Nationaltrainer Didier Deschamps von Titelverteidiger Frankreich traut Deutschland bei der WM in Katar den Endspielsieg zu. "Hansi Flick ist da, um Deutschland zum Titel zu führen. Und ja, er kann es schaffen", sagte der 54-Jährige der Sport Bild.

Er habe die "sehr gute Arbeit" des Bundestrainers zuvor bei Bayern München verfolgt, sagte Deschamps. Außerdem habe Flick als ehemaliger Co-Trainer von Joachim Löw "den Vorteil, schon wichtige Erfahrungen mit der Nationalmannschaft gesammelt zu haben. Darüber hinaus verfügt Deutschland nach wie vor über eine Mannschaft, die zu den besten in der Welt zählt".

