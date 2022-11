Armel Bella-Kotchap: Position, Stationen, Karriere, Familie - alle Infos zum Nationalspieler

Armel Bella-Kotchap gehört zum Kader der deutschen Nationalmannschaft für die WM 2022. Aber wer ist er eigentlich? Position, Stationen, Karriere, Familie - alle Infos zum Nationalspieler.

Nach seinem Länderspieldebüt Ende September mit einem einminütigen Einsatz gegen England hat er nun auch ein Ticket zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) erhalten: Armel Bella-Kotchap gehört dem Kader der deutschen Nationalmannschaft für das Turnier an.

Der 20-Jährige bildet gemeinsam mit Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (SC Freiburg), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Thilo Kehrer (West Ham United), Christian Günter (SC Freiburg), Lukas Klostermann (RB Leipzig) und David Raum (RB Leipzig) die Abwehr.

Doch wer ist dieser Armel Bella-Kotchap eigentlich? SPOX stellt ihn im Folgenden mal etwas genauer vor.

© getty Armel Bella Kotchap gehört der Nationalmannschaft seit Ende September an.

Armel Bella-Kotchap: Familie, Position - alle Infos zum Nationalspieler

Bella-Kotchap ist gebürtig gar kein Deutscher, sondern Franzose. Das Licht der Welt erblickte er am 11. Dezember 2001 nämlich in Paris, damit wird er seinen 21. Geburtstag übrigens vielleicht noch in Katar feiern - je nach Abschneiden des DFB-Teams. Er ist der Sohn von Cyrille Florent Bella, einem einstigen kamerunischen Nationalspieler.

Den Adler auf der Brust trägt Bella-Kotchap seit der U18-Auswahl. Durchlaufen hat er ab November 2018 folglich auch die U19 (fünf Spiele), U20 (ein Spiel) und U21 (neun Spiele), ehe er wie erwähnt vor etwas mehr als zwei Monaten erstmals für die A-Nationalmannschaft zum Einsatz kam. Seine Hauptposition ist das Abwehrzentrum, genauer: die rechte Innenverteidigung.

Unter anderem der 1,90 Meter große und 87 Kilogramm schwere Youngster erhielt bei der Zusammenstellung des deutschen WM-Kaders den Vorzug vor einem gewissen Mats Hummels. Der 33-Jährige wurde nicht berufen.

Bundestrainer Hansi Flick dazu: "Wir haben uns im Trainerteam für einen jüngeren Spieler entschieden, weil wir vielleicht noch ein bisschen die Zukunft im Blick haben. Wenn ich mit Niklas Süle, Matze Ginter, Antonio Rüdiger und Nico Schlotterbeck unsere vier Innenverteidiger nehme, sind es vier, die schon eine enorme Qualität haben und wir sind froh, sie bei uns im Kader zu haben. Wenn man dann noch Thilo Kehrer oder Armel Bella-Kotchap dazu nimmt, haben wir auf dieser Position schon genügend Qualität und Spieler."

Ohne Pflichtspiel seit August! Das ist Flicks größte WM-Kader-Sensation © getty 1/27 Die Entscheidung ist gefallen: Hansi Flick hat seinen Kader für die WM in Katar bekannt gegeben. Der Bundestrainer sorgte etwa mit der Rückkehr von 2014er-Held Mario Götze für eine Überraschung. Wir zeigen die 26 Spieler des deutschen WM-Teams. © imago images 2/27 TOR - MANUEL NEUER (FC Bayern München, 36 Jahre alt): 113 Länderspiele © getty 3/27 MARC-ANDRÉ TER STEGEN (FC Barcelona, 30): 30 Länderspiele © imago images 4/27 KEVIN TRAPP (Eintracht Frankfurt, 32): 6 Länderspiele © getty 5/27 ABWEHR - Antonio Rüdiger (Real Madrid, 29): 54 Länderspiele, 2 Tore © getty 6/27 ARMEL BELLA-KOTCHAP (FC Southampton, 20): 1 Länderspiel © imago images 7/27 THILO KEHRER (West Ham United, 26): 22 Länderspiele © getty 8/27 NIKLAS SÜLE (Borussia Dortmund, 27): 42 Länderspiele, 1 Tor © getty 9/27 MATTHIAS GINTER (SC Freiburg, 28): 46 Länderspiele, 2 Tore © imago images 10/27 NICO SCHLOTTERBECK (Borussia Dortmund, 22): 5 Länderspiele © getty 11/27 DAVID RAUM (RB Leipzig, 24): 11 Länderspiele © getty 12/27 CHRISTIAN GÜNTER (SC Freiburg, 29): 6 Länderspiele © getty 13/27 LUKAS KLOSTERMANN (RB Leipzig, 26): 18 Länderspiele - er ist die wohl größte Überraschung im WM-Kader. Seit August machte er kein Spiel mehr aufgrund eines Syndesmosebandrisses. Gegen Freiburg saß er 90 Minuten auf der Bank. © imago images 14/27 MITTELFELD/ANGRIFF - JOSHUA KIMMICH (FC Bayern, 27): 70 Länderspiele, 5 Tore © imago images 15/27 ILKAY GÜNDOGAN (Manchester City, 32): 62 Länderspiele, 16 Tore © getty 16/27 LEON GORETZKA (FC Bayern, 27): 44 Länderspiele, 14 Tore © getty 17/27 JAMAL MUSIALA (FC Bayern, 19): 17 Länderspiele, 1 Tor © getty 18/27 JULIAN BRANDT (Borussia Dortmund, 26): 38 Länderspiele, 3 Tore © getty 19/27 MARIO GÖTZE (Eintracht Frankfurt, 30): 63 Länderspiele, 17 Tore © getty 20/27 SERGE GNABRY (FC Bayern, 27): 36 Länderspiele, 20 Tore © getty 21/27 JONAS HOFMANN (Borussia Mönchengladbach, 30): 16 Länderspiele, 4 Tore © getty 22/27 LEROY SANÉ (FC Bayern, 26): 47 Länderspiele, 11 Tore © imago images 23/27 THOMAS MÜLLER (FC Bayern, 33): 118 Länderspiele, 44 Tore © getty 24/27 KAI HAVERTZ (FC Chelsea, 23): 30 Länderspiele, 10 Tore © getty 25/27 NICLAS FÜLLKRUG (Werder Bremen, 29): 0 Länderspiele © getty 26/27 YOUSSOUFA MOUKOKO (Borussia Dortmund, 17): 0 Länderspiele © getty 27/27 KARIM ADEYEMI (Borussia Dortmund, 20): 4 Länderspiele

Armel Bella-Kotchap: Stationen, Karriere - alle Infos zum Nationalspieler

Für die Nationalmannschaft empfohlen hat sich Bella-Kotchap die vergangenen Wochen im Trikot des FC Southampton. Im Sommer war er für zehn Millionen Euro vom VfL Bochum zu dem Premier-League-Klub gewechselt, bei diesem gehört er zum Stammpersonal.

74 Partien (ein Tor, eine Vorlage) hatte er zuvor für die Westfalen absolviert, zu denen er im Sommer 2017 als Jugendspieler gestoßen war. Von der U17 über die U18 und die U19 folgte der Sprung zu den Profis, für die er am 28. April 2019 in Liga zwei debütierte.

Seine Stationen vor dem Wechsel nach Bochum: Jugend des MSV Duisburg (2016/17), Jugend des SG Unterrath (2015/16), Jugend von Borussia Mönchengladbach (2012 bis 2015), Jugend des SC Grimlinghausen (2009 bis 2012) und Jugend von Rot-Weiss Ahlen (2005 bis 2009).

Armel Bella-Kotchap: Steckbrief

Armel Bella-Kotchap Geburtsdatum 11. Dezember 2001 Geburtsort Paris, Frankreich Nationalität Deutschland, Kamerun Größe 1,90 m Gewicht 87 kg Position Abwehr, Innenverteidigung Verein FC Southampton Vertrag bis 30. Juni 2026 Fuß Rechts

DFB-Team: Kompletter Kader von Deutschland für die WM 2022