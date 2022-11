Deutschland vs. Oman, Übertragung: Testspiel vor der WM 2022 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Langsam aber sicher geht es für das DFB-Team in die heiße Phase vor der WM 2022 in Katar. Am heutigen Mittwoch trifft die Mannschaft von Hansi Flick auf den Oman. Ob das letzte Testspiel vor der Weltmeisterschaft erfolgreich gestaltet werden kann, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Nur noch wenige Tage bleiben der deutschen Nationalmannschaft zur Vorbereitung auf die erste Winter-WM 2022 in Katar. Im letzten Testspiel vor dem Turnier wartet der Fußball-Nobody Oman. Für Bundestrainer Hansi Flick heißt es, für das anstehende umstrittene Großevent die bestmögliche Elf für das erste Gruppenspiel gegen Japan (Mittwoch, 23. November 2022) zu finden.

Besondere Konkurrenz herrscht bei der DFB-Elf im Offensivbereich. Etliche Topstars wie Leader Thomas Müller, Chelsea-Stürmer Kai Havertz oder Bayern-Juwel Jamal Musiala streiten sich um die begehrten Plätze in der Offensivreihe der deutschen Mannschaft.

Mit Spannung darf also die Elf erwartet werden, die Flick in der Partie auf den Rasen schickt. Ihr könnt das Spiel im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen. Wie Euch das konkret gelingt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

WM 2022: Der Spielplan der Gruppe E Datum Begegnung Anpfiff 23. November Deutschland vs. Japan 14.00 Uhr 23. November Spanien vs. Costa Rica 17.00 Uhr 27. November Japan vs. Costa Rica 11.00 Uhr 27. November Spanien vs. Deutschland 20.00 Uhr 01. Dezember Costa Rica vs. Deutschland 20.00 Uhr 01. Dezember Japan vs. Spanien 20.00 Uhr

Deutschland vs. Oman, Übertragung: Testspiel vor der WM 2022 heute live im TV und Livestream

Alle deutschen Spiele bei der WM werden im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Genauso gestaltet sich das bei diesem letzten Vorbereitungsspiel der DFB-Elf. Während allerdings beim Turnier in Katar die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF für die Übertragung zuständig sind, ist es hier der Kölner Privatsender RTL, der das Spiel zeigt.

© getty Wer darf spielen? Ilkay Gündogan, David Raum und Leroy Sané hoffen auf Startelfeinsätze bei der WM 2022.

Zur ungewöhnlichen Sendezeit von 17.00 Uhr startet der Kanal bereits mit der Vorberichterstattung, bevor die Partie um 18.00 Uhr deutscher Zeit angepfiffen wird.

Verantwortlich an den Mikrofonen ist dabei das folgende Gespann:

Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Moderatorin: Laura Papendick

Laura Papendick Experte I: Steffen Freund

Steffen Freund Experte II: Lothar Matthäus

Auch online könnt Ihr dabei sein. RTL hat mit dem eigenen Streamingprogramm RTL+ auch dort die Fäden in der Hand. Das Abo ist über einen Probemonat hinaus allerdings kostenpflichtig.

Deutschland vs. Oman, Übertragung: Testspiel vor der WM 2022 heute im Liveticker

Wer weder im TV noch im Livestream dabei sein kann, hat dennoch die Möglichkeit, beim Testspiel Deutschland vs. Oman auf dem Laufenden zu bleiben. Der SPOX-Liveticker hilft dabei.

Deutschland vs. Oman, Übertragung: Alle Infos zum Spiel

Begegnung: Deutschland vs. Oman

Deutschland vs. Oman Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 16. November 2022

16. November 2022 Uhrzeit: 18 Uhr (MEZ)

18 Uhr (MEZ) Ort: Sultan Qaboos Sports Comple, Muscat, Oman

Sultan Qaboos Sports Comple, Muscat, Oman TV: RTL

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Deutschland vs. Oman: Deutschlands Kader bei der WM 2022