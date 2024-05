"Der Druck ist kaum auszuhalten": Versandet das Potenzial von Randal Kolo Muani bei PSG?

© getty

Randal Kolo Muani bei PSG: "Der Druck ist kaum auszuhalten"

"Natürlich sind die Erwartungen nicht mehr die gleichen, wenn man Stürmer eines großen europäischen Vereins ist und in die Nationalmannschaft kommt, als wenn man die Farben von Nantes oder Frankfurt trägt", gab der ehemalige französische Nationalstürmer Djibril Cissé schon im November bei Sport1 zu bedenken. "Man trägt einen anderen Anzug, also sind die Leute weniger tolerant und deutlich weniger geduldig dir gegenüber und der Druck ist kaum auszuhalten."

Dass er die veränderten äußeren Einflüsse zunächst einmal richtig kanalisieren muss, gestand auch Kolo Muani selbst ein. "In Deutschland war ich selbstbewusst, deshalb war ich auf dem Spielfeld erfüllt. Ich muss nur glücklich und selbstbewusst sein, dann wird alles wie am Schnürchen laufen. Heute bin ich glücklich, aber ich bin nicht so glücklich wie in Deutschland", sagte er vor mehreren Wochen bei Onze Mondial.

Dabei ist es keineswegs so, dass Kolo Muani irgendwann schlichtweg keine Chancen mehr von Trainer Luis Enrique bekommen hätte. In der Champions-League-Gruppenphase stand er in allen sechs Partien in der Startelf von Paris, konnte jedoch kaum überzeugen und lieferte an Zählbarem lediglich ein Tor.

Randal Kolo Muani: Seine bisherigen Zahlen bei PSG

Wettbewerb Einsätze Tore Assists Ligue 1 25 6 5 Champions League 10 1 0 Coupe de France 3 2 1

Weil ihm Jungstar Bradley Barcola nach und nach den Rang ablief, kam er in den ersten vier K.o.-Spielen der Königsklasse dann nur zu drei sehr kurzen Joker-Einsätzen. Beim 0:1 im Halbfinalhinspiel bei Borussia Dortmund bekam er dann immerhin 25 Minuten, im Rückspiel am Dienstag wird es aber voraussichtlich wieder nur der Platz auf der Ersatzbank.