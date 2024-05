"Füllkrug besser als Mbappé": Pressestimmen zum BVB-Sieg gegen PSG in der Champions League

© getty

FRANKREICH

Le Parisien: "Weit vom Traum entfernt - PSG verwandelt sich in Dortmund in eine Mannschaft ohne Biss und verringert seine Chance auf den Einzug ins Champions-League-Finale. Im Rückspiel am Dienstag wird PSG erneut den Spieß umdrehen müssen, wie schon gegen Barcelona."

Le Figaro: "PSG stürzt in Dortmund, weil es zu ineffizient ist. So nah, so fern! Frustrierend in der ersten Halbzeit und ungeschickt in der zweiten. PSG verliert in einem glühenden Westfalenstadion und gegen eine Gelbe Wand, die ihrem Ruf treu bleibt. Alles bleibt offen, noch ist nichts verloren."