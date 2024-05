Wegen eines BVB-Schals: PSG-Trainer Luis Enrique verweigert Interview

Carragher bildet normalerweise mit Ex-Weltstar Thierry Henry und Ex-City-Spieler Micah Richards zusammen mit Moderatorin Kate Abdo das Team, das bei CBS an Champions-League-Abenden für Unterhaltung im Studio oder auf dem Platz sorgt.

Am Mittwoch war Carragher mit Peter Schmeichel vor Ort in Dortmund, schaute sich Teile des Halbfinal-Spiels zusammen mit den Fans von der Südtribüne an und trank nach eigenen Angaben acht Bier, bevor er nach dem Spiel in die Mixed Zone ging.