Eintracht Frankfurt: Irre Wende! Randal Kolo Muani wechselt offenbar doch noch zu PSG

Der zuvor schon als gescheitert geltende Wechsel von Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt zu Paris Saint-Germain kommt offenbar doch noch zustande. Das berichten am Freitagabend mehrere Medien übereinstimmend.

PSG zahlt offenbar eine Sockelablöse in Höhe von 75 Millionen Euro an die Eintracht. Bonuszahlungen in Höhe von bis zu 15 Millionen Euro könnten wohl noch oben drauf kommen.

Kolo Muani selbst war sich mit Paris ohnehin schon einig, der Stürmer soll einen Fünfjahresvertrag beim französischen Meister unterschreiben. Den Medizincheck hatte er bereits bestanden und ein Wechsel ist noch möglich, da das Transferfenster in Frankreich noch bis 23 Uhr anstatt wie in Deutschland nur bis 18 Uhr am 1. September geöffnet ist.

Kolo Muani war am Mittwoch in den Streik getreten und ohne Erlaubnis nach Paris gereist, um seinen Wechsel zu forcieren. Er fehlte deshalb im Rückspiel der Play-offs zur Conference League gegen Lewski Sofia (2:0). Bei Frankfurt hatte er noch einen bis 2027 gültigen Vertrag.

Kolo Muani war im Sommer 2022 ablösefrei vom FC Nantes nach Frankfurt gewechselt. Dem Mittelstürmer gelangen in seiner Premierenspielzeit 23 Tore und 17 Vorlagen in 46 Pflichtspielen, in der Bundesliga war er gar Topscorer. Mit seinen starken Leistungen empfahl sich der 24-Jährige schnell für die Nationalmannschaft und wurde Vize-Weltmeister.