Nachdem sich der FC Bayern im Achtelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain durchsetzen konnte, stellt sich nun die nächste Frage: auf welche Mannschaften könnte man im Viertelfinale treffen? SPOX erklärt, welche möglichen Gegner es für den FCB gibt.

Der deutsche Rekordmeister hat es geschafft! Nach zwei Spielen im Achtelfinale der Champions League gegen PSG steht man nun in der Runde der besten Acht Europas. So gelang es den Münchnern am Mittwochabend den 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel zu verteidigen und ein 2:0 vor heimischem Publikum einzufahren.

Doch bei diesem Erfolg soll es für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann bekanntlich nicht bleiben. Den nächsten Schritt wollen die Münchner im Viertelfinale der Königsklasse gehen. Doch auf welche Teams könnte man da überhaupt treffen? SPOX wirft einen Blick auf die möglichen Gegner der Bayern, noch vor Ende der Achtelfinalrunde.

Champions League: Rahmentermine, Eckdaten Saison 2022/23

Gruppenphase: 06.09. - 02.11.22

06.09. - 02.11.22 Achtelfinale: 14.02. - 15.03.23

14.02. - 15.03.23 Viertelfinale: 11.04. - 19.04.23

11.04. - 19.04.23 Halbfinale: 09.05. - 17.05.23

09.05. - 17.05.23 Finale: 10.06.23

FC Bayern München: Mögliche Gegner im Viertelfinale der Champions League

Anders als noch im Falle der Auslosung der Achtelfinals, gibt es im Viertelfinale keinerlei Einschränkungen mehr. So war es bei der Ziehung der acht aktiven Begegnungen für einen Verein nicht möglich, nochmal auf eine Mannschaft derselben Gruppe oder desselben Verbandes (also aus demselben Land) zu treffen.

Damit wäre es durchaus denkbar, dass die Bayern, im Falle eines Weiterkommens eines anderen deutschen Klubs, auch auf diesen treffen. Neben dem FCB stehen Benfica Lissabon, AC Milan und der FC Chelsea bereits fix im Viertelfinale und sind demnach potenzielle Gegner der Münchner. Die zweite Hälfte der Achtelfinalpartien muss allerdings noch absolviert werden. In dieser kämpfen unter anderem Eintracht Frankfurt und RB Leipzig noch um ein Weiterkommen.

Mögliche Gegner des FC Bayern im Viertelfinale:

AC Milan

Benfica Lissabon

FC Chelsea

FC Liverpool/Real Madrid

Eintracht Frankfurt/SSC Neapel

RB Leipzig/Manchester City

Inter Mailand/FC Porto

Die Auslosung der Viertelfinalpartien findet übrigens am 17, März, also zwei Tage nach Beendigung der laufenden Achtelfinalrunde statt. Dabei werden auch direkt die Begegnungen des folgenden Halbfinals mitgezogen. Alle Infos zur Übertragung der Veranstaltung findet Ihr hier.

Champions League-Achtelfinale: Die Duelle im Überblick

Team A Team B Hinspiel Rückspiel Gesamt Tottenham Hotspur AC Milan 0:1 0:0 0:1 Paris Saint-Germain FC Bayern München 0:1 0:2 0:3 Club Brügge Benfica Lissabon 0:2 1:5 1:7 Borussia Dortmund FC Chelsea 1:0 0:2 1:2 FC Liverpool Real Madrid 2:5 -:- Eintracht Frankfurt SSC Neapel 0:2 -:- RB Leipzig Manchester City 1:1 -:- Inter Mailand FC Porto 1:0 -:-

FC Bayern München: Das CL-Abschneiden in den vergangenen Jahren