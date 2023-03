Eintracht Frankfurt will heute in der Champions League in Neapel die Wende schaffen. Hier könnt Ihr das Achtelfinal-Rückspiel im Liveticker verfolgen.

Eintracht Frankfurt ist heute bei der SSC Neapel zu Gast. Gelingt der Eintracht noch der Einzug ins Champions-League-Viertelfinale? Darüber informieren wir Euch ausführlich im Liveticker.

SSC Neapel vs. Eintracht Frankfurt: Champions League Achtelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Eintracht Frankfurt kämpft als vierter und letzter Bundesliga-Klub nach Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig in der Champions League um den Einzug ins Viertelfinale. Der Europa-League-Gewinner muss dafür im Achtelfinal-Rückspiel beim italienischen Spitzenteam SSC Neapel die 0:2-Heimniederlage aus dem Hinspiel wettmachen.

Vor Beginn: Angepfiffen wird das Spiel heute um 21 Uhr Stadio Diego Armando Maradona.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Achtelfinal-Rückspiels in der Champions League zwischen der SSC Neapel und Eintracht Frankfurt.

SSC Neapel vs. Eintracht Frankfurt: Champions League Achtelfinale heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte an SSC Neapel vs. Eintracht Frankfurt liegen bei DAZN. Die DAZN-Sender DAZN1 und DAZN2 können in diversen Pay-TV-Paketen hinzugebucht werden.

Über die Streamingplattform, entweder über die App oder den Browser, könnt Ihr die Partie SSC Neapel vs. Eintracht Frankfurt sehen.

Ab 20.15 Uhr beginnt die Liveübertragung mit Vorberichten zum Spiel. Um die Moderation kümmert sich Tobi Wahnschaffe. Reporter ist Max Siebald. Für die Einordnung und Kommentierung der Partie sind Marco Hagemann und Experte Sami Khedira im Einsatz.

SSC Neapel vs. Eintracht Frankfurt: Champions League Achtelfinale heute live im TV und Livestream - WEITERE INFOS ZU DAZN

Champions League-Achtelfinale: Die Duelle im Überblick

Team A Team B Hinspiel Rückspiel Gesamt Tottenham Hotspur AC Milan 0:1 0:0 0:1 Paris Saint-Germain FC Bayern München 0:1 0:2 0:3 Club Brügge Benfica Lissabon 0:2 1:5 1:7 Borussia Dortmund FC Chelsea 1:0 0:2 1:2 FC Liverpool Real Madrid 2:5 -:- Eintracht Frankfurt SSC Neapel 0:2 -:- RB Leipzig Manchester City 1:1 0:7 1:8 Inter Mailand FC Porto 1:0 0:0 1:0