Transfer-Zeugnisse der CL-Topteams: ManCity schließt größte Baustelle - FC Bayern sendet Signal

Erling Haaland, Darwin Nunez, Sadio Mane - in diesem Sommer gingen bereits einige Toptransfers über die Bühne. Reicht es für Manchester City, den FC Liverpool oder den FC Bayern dank ihrer Neuverpflichtungen in der Champions League zum ganz großen Wurf? Das wird sich zeigen, die Wechsel sind schließlich keine Garantie. SPOX zieht eine Transfer-Zwischenbilanz der CL-Topteams.

FC Chelsea: Wann startet die Transferoffensive?

Das aktuelle Top-Thema: Aufgrund der Sanktionen gegen den langjährigen Klubbesitzer Roman Abramovich waren die Blues lange Zeit handlungsunfähig. Ein Konsortium um Todd Boehly übernahm den Klub, seit dieser Woche fungiert der Besitzer der LA Dodgers auch offiziell als Chelsea-Boss. Zugleich verabschiedete sich Sportdirektorin Marina Granovskaia, die in den vergangenen Jahren die Transfergeschäfte des Klubs abwickelte. In der aktuellen Transferperiode soll sie zumindest noch für eine geordnete Übergabe sorgen. Und zu tun gibt es einiges.

Wer noch gehen könnte: Romelu Lukaku ist praktisch schon weg. Nach seiner unbefriedigenden Rückkehr an die Stamford Bridge steht der Belgier übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einer Rückkehr zu Inter Mailand. Die Leihgebühr liegt bei rund acht Millionen Euro, zudem soll Lukaku auf 30 Prozent seines Gehalts verzichten.

Bei Timo Werner, der eine durchwachsene Saison hinter sich hat, ist ein Verbleib über den Sommer hinaus wohl auch nicht hundertprozentig sicher. Zumindest berichtete der Telegraph kürzlich, dass sich Chelsea mit etwaigen Angeboten auseinandersetzen würde. Gleiches gilt demnach für Hakim Ziyech. Cesar Azpilicueta wurde zuletzt immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.

Wo noch Bedarf besteht: Vor allem im Abwehrzentrum herrscht nach den ablösefreien Abgängen von Antonio Rüdiger und Andreas Christensen akute Personalnot. Ein möglicher Abgang von Rechtsverteidiger Azpilicueta wurde die Situation in der Defensive noch verschärfen. Für das Abwehrzentrum wurde zuletzt immer wieder Jules Kounde vom FC Sevilla gehandelt. Laut Sky Italia soll auch Juves Matthijs de Ligt zu den Kandidaten zählen. Die Ausstiegsklausel soll bei 120 Millionen Euro liegen.

Zwischenzeugnis: Thomas Tuchels Blues waren bisher die Hände gebunden. Durch die Umwälzungen in der Führungsetage ist fraglich, wo die Reise in dieser Transferperiode hingeht. Bislang ist jedenfalls noch kein Deal eingetütet. Und offenbar kann es bis zur ersten Neuverpflichtung auch noch eine Weile dauern.

FC Liverpool: Wechsel mit Hand und Fuß

Das aktuelle Top-Thema: Während man sich beim FC Bayern auf Sadio Mane freut, hat man beim FC Liverpool schon für Nachschub gesorgt und mit Darwin Nunez einen Spieler geholt, der bei mehreren europäischen Topteams auf der Agenda stand. Der FC Liverpool macht nicht viele Transfers, aber wenn, ist es meistens eine Punktlandung - und so hat man über mehrere Transferperioden auch einen sanften Umbruch hinbekommen. Die große Frage ist aktuell nur, wie es mit Mohamed Salah weitergeht. Der Vertrag läuft nach wie vor 2023 aus, Salah will mehr Geld, Liverpool hat sich offenbar eine eigene Salary Cap gesetzt. Jürgen Klopp will sicher nicht mit Unruhe in die neue Saison gehen und sehnt eine Lösung herbei.

Wer noch gehen könnte: Ganz so viel Bewegung wird es offenbar nicht geben. Aus der zweiten Reihe ist mit Divock Origi ein Edeljoker bereits weg, mit Takuma Minamino steht der nächste Offensivspieler vor dem Weggang Richtung AS Monaco. Auch Innenverteidiger Ben Davies wird gehen.

Wo noch Bedarf besteht: Offenbar nur noch im Mittelfeld, um neue Reizpunkte zu setzen. Über eine Rückholaktion von Georginio Wijnaldum wurde genauso spekuliert wie über Adrien Rabiot, den es von Juventus wegzieht. Aber Liverpool hat schon fast 90 Millionen Euro ausgegeben und wird keine voluminösen Aktivitäten mehr tätigen.

Die Neuverpflichtungen vom FC Liverpool im Überblick:

Name Position Bisheriger Verein Ablöse Darwin Nunez Angriff Benfica Lissabon 75 Mio. Euro Fabio Carvalho Mittelfeld FC Fulham 5,9 Mio. Euro Calvin Ramsay Rechtsverteidiger FC Aberdeen 4,9 Mio. Euro

Zwischenzeugnis: Mit Darwin Nunez einen der heißesten Eisen des Sommers verpflichtet, den Abgang von Sadio Mane damit hochwertig kompensiert. Mit Fabio Carvalho und Calvin Ramsay zwei sehr interessante Talente geholt. Liverpool macht alles richtig!

Manchester City: Wie die Bundesliga Pep hilft

Das aktuelle Top-Thema: Bei Manchester City ist in den letzten zwei, drei Jahren auch etwas Vernunft eingekehrt. Anstatt jeden Sommer fünf, sechs millionenschwere Pakete zu schnüren, haben die Citizens in der letzten Saison mit Jack Grealish (für unvernünftige 117 Millionen Euro) nur einen Hochkaräter geholt, in dieser Saison scheint man sich wieder auf punktuelle Verstärkungen zu beschränken. Erling Haaland kam (für vernünftige 60 Millionen Euro) vom BVB und ersetzt mit viel Anlauf Sergio Agüero, mit dem schon im Winter verpflichteten Julian Alvarez von River Plate stößt ein weiterer Angreifer zum Team. Nun steht Kalvin Phillips vor einem Wechsel zu den Blauen. Der Nationalspieler Englands soll den abgewanderten Fernandinho ersetzen. Er wäre eine enorme Verstärkung für das Mittelfeld.

Ach ja: Und da ist noch Stefan Ortega, der vom Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld als Ersatztorhüter geholt werden soll und womöglich Zack Steffen ersetzen wird, der bei seinen Auftritten nicht solide wirkte. Zwei Neue aus der Bundesliga - Pep hat die alte Heimat nicht vergessen.

Wer noch gehen könnte: Neben Fernandinho steht auch der Wechsel von Pedro Porro (für 8,5 Millionen Euro zu Sporting) fest. Gabriel Jesus steht kurz vor einem Wechsel zum FC Arsenal. Auch Raheem Sterling und Ilkay Gündogan gelten als Kandidaten, die eine neue Herausforderung suchen könnten.

Wo noch Bedarf besteht: Eigentlich könnte sich Pep allmählich mal einen ordentlichen Linksverteidiger leisten. Benjamin Mendy wird wohl einen Fußballplatz so schnell nicht mehr betreten, Oleksandr Zinchenko ist zu unbeständig und Joao Cancelo auf der anderen Seite stärker.

Die Neuverpflichtungen von Manchester City im Überblick:

Name Position Bisheriger Verein Ablöse Erling Haaland Angriff Borussia Dortmund 75 Mio. Euro Julian Alvarez Angriff River Plate (im Januar verpflichtet, bis Sommer an River Plate ausgeliehen) 17 Mio. Euro

Zwischenzeugnis: ManCity macht es Liverpool nach und verstärkt seinen Kader sinnvoll und punktuell - und das auf hohem Niveau. Haaland und, wenn es wirklich klappt, auch Phillips werden neue Elemente in das City-Spiel bringen.