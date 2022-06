FC Bayern: Pressekonferenz zur Vorstellung von Sadio Mane in der Allianz Arena

Der FC Bayern hat den Transfer von Sadio Mane vom FC Liverpool bestätigt. Am Nachmittag wird der neue Superstar der Münchner nun auf einer Pressekonferenz in der Allianz Arena vorgestellt. SPOX begleitet das Geschehen hier im Liveticker.

FC Bayern: Pressekonferenz zur Vorstellung von Sadio Mane im LIVETICKER

Vor Beginn: Los gehen soll es um 16 Uhr. Mit dabei sein werden voraussichtlich Vorstands-Boss Oliver Kahn und Sport-Vorstand Hasan Salihamdzic. Hier verpasst Ihr nichts.

Vor Beginn: Um ziemlich genau 13.15 Uhr war es am heutigen Mittwoch soweit - der FC Bayern hat den Transfer von Sadio Mane vom FC Liverpool offiziell bekannt gegeben. Was folgt, ist die große Vorstellung Manes auf einer Pressekonferenz in der Allianz Arena.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Vorstellung von Sadio Mane beim FC Bayern!

© fcbayern.com Sadio Mane wird am Mittwoch auf einer Pressekonferenz beim FC Bayern vorgestellt.

FC Bayern: Pressekonferenz zur Vorstellung von Sadio Mane im LIVESTREAM

Bewegte Bilder von der Pressekonferenz gibt es derweil auch und zwar direkt vom FC Bayern. Wie gehabt zeigt der Meister die PK kostenfrei im Livestream:

Hier geht es zum Livestream der Pressekonferenz mit Sadio Mane.

Und hier könnt Ihr die Vorstellung auf YouTube verfolgen.

FC Bayern: Sommerfahrplan in der Übersicht