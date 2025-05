Nach Fitness-Ansage von Lakers-Coach Redick: So will Luka Doncic nach dem Playoff-Aus in "Championship-Form" kommen

Luka Doncic steht ein arbeitsintensiver Sommer bevor. Die Ansage von Lakers-Coach Redick hat er offenbar ernst genommen.

Unmittelbar nach dem bitteren Playoff-Aus in Runde eins gegen die Minnesota Timberwolves richtete Coach JJ Redick einen Appell an einige seiner Spieler - und durch die Blume wohl auch direkt an Luka Doncic.

"Wir hatten einige Spieler, die in herausragender Form waren, andere hätten sicherlich in besserer Verfassung sein können", sagte Redick. Diese Spieler müssten nun den Sommer nutzen, um "in Championship-Form" zu kommen. Doncic, den bereits bei den Dallas Mavericks nicht unberechtigt Zweifel an seiner körperlichen Verfassung in puncto Übergewicht begleiteten, hat sich diese Ansage offenbar zu Herzen genommen.