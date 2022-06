Paul Pogba feuert gegen Manchester United: "Will zeigen, dass sie einen Fehler gemacht haben"

Paul Pogba ist von seinem Ex-Klub Manchester United, den er im Sommer verlässt, enttäuscht. Das macht er nun in einer Dokumentation deutlich.

Superstar Paul Pogba, der nach Informationen von SPOX und GOAL vor einem ablösefreien Wechsel zu Juventus steht, hat in seiner Dokumentation "The Pogmentary" auf Amazon Prime scharf gegen Noch-Arbeitgeber Manchester United geschossen und hofft, dass die Red Devils ihr Verhalten bereuen werden.

"Mein Herangehensweise ist, Manchester zu zeigen, dass sie einen Fehler gemacht haben, als sie damit gewartet haben, mir einen neuen Vertrag zu geben", erklärte Pogba. "Und anderen Vereinen zu zeigen, dass Manchester einen Fehler gemacht hat, als sie mir keinen Vertrag angeboten haben."

Die Red Devils starteten erst vergangenen Sommer mit den Verhandlungen hinsichtlich einer Vertragsverlängerung, wobei der späte Zeitpunkt der Gespräche für Pogba eindeutig ein Zeichen fehlender Wertschätzung ist.

Am Ende soll United dem 29-jährigen Franzosen ein Jahresgehalt in Höhe von rund 17,6 Millionen Euro geboten haben - eine Summe, die für Pogba aber wohl einer Beleidigung gleichkam.

"Wie kann man einem Spieler sagen, dass man ihn unbedingt will und ihm dann nichts anbieten?", fragte Pogba in der Doku in einer Diskussion mit seinem mittlerweile verstorbenen Berater Mino Raiola und fügte an: "Sowas habe ich noch nie erlebt!"