In der Champions League steht heute die zweite Hälfte des 3. Spieltags der Gruppenphase an. Mit dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München sind auch zwei Bundesligisten im Einsatz. Wir zeigen Euch, wie Ihr alle acht Partien live im TV und Livestream sehen könnt.

Champions League, 3. Spieltag: Die wichtigsten Infos

In der Champions League steht uns am heutigen Mittwoch, 20. Oktober, ein weiterer Großkampftag bevor. Der 3. Spieltag der Gruppenphase wird mit acht Spielen abgeschlossen. Zwei Spiele werden bereits um 18.45 Uhr angepfiffen, um 21 Uhr geht es mit den restlichen sechs Spielen weiter.

Aus deutscher Sicht sind vor allem die Spiele der beiden Bundesligisten VfL Wolfsburg und FC Bayern München interessant. Wolfsburg will nach zwei Unentschieden heute beim FC Salzburg den ersten Sieg einfahren. Das Spiel der Wölfe beginnt bereits um 18.45 Uhr. Für den FC Bayern München steht ab 21 Uhr das Spitzenspiel in der Gruppe E bei Benfica Lissabon auf dem Programm. Die mit zwei Siegen gestarteten Münchner können mit einem Sieg bei ihrem ebenfalls noch ungeschlagenen Verfolger einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen.

Champions League: Die Spiele am Mittwoch im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Mittwoch, 20. Oktober 18.45 Uhr FC Barcelona Dynamo Kiew Mittwoch, 20. Oktober 18.45 Uhr RB Salzburg VfL Wolfsburg Mittwoch, 20. Oktober 21.00 Uhr Benfica Lissabon FC Bayern München Mittwoch, 20. Oktober 21.00 Uhr Manchester United Atalanta Bergamo Mittwoch, 20. Oktober 21.00 Uhr Young Boys Bern FC Villarreal Mittwoch, 20. Oktober 21.00 Uhr OSC Lille FC Sevilla Mittwoch, 20. Oktober 21.00 Uhr FC Chelsea Malmö FF Mittwoch, 20. Oktober 21.00 Uhr Zenit St. Petersburg Juventus Turin

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

Alle Acht Champions-League-Spiele werden heute von einem Anbieter live übertragen - DAZN. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison insgesamt 121 Spiele der Königsklasse exklusiv, in der Gruppenphase sind es an jedem Spieltag 15 der 16 Partien. Nur für ein Dienstagspiel liegen die Übertragungsrechte jeweils bei Amazon Prime Video.

Die Übertragung der Partie des VfL Wolfsburg in Salzburg beginnt mit der Vorberichterstattung um 18.30 Uhr, beim Spiel des FC Bayern in München startet der Livestream bereits um 20.30 Uhr. Bei den restlichen sechs Partien geht DAZN jeweils wenige Minuten vordem Anpfiff auf Sendung.

In einem separaten Livestream bietet DAZN heute ab 18.30 Uhr eine Konferenz an. In dieser werden zunächst die beiden frühen Spiele zusammengefasst, ab 21 Uhr dann die sechs späten Partien des CL-Tages.

DAZN ist kostenpflichtig, das heißt, dass Ihr die Einzelspiele und die Konferenz heute nur mit einem gültigen Abo live verfolgen könnt. Ein jederzeit kündbares Monatsabo ist für 14,99 Euro im Monat zu erhalten, ein Jahresabo für 149,99 Euro. Mit dem DAZN-Abo habt Ihr außerdem Zugriff auf weitere Fußball-Highlights wie alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, sowie auf viele Topspiele - und Events weiterer Sportarten wie Tennis, Darts, US-Sport (NBA, NFL, MLB), Boxen, Handball oder Wintersport.

Champions League: 3. Spieltag heute im Liveticker

Wer die CL-Spiele heute nicht live bei DAZN verfolgen kann, sollte um bei allen Partien auf dem aktuellen Stand zu sein einen Blick in die Tagesübersicht der Liveticker von SPOX werfen. Dort findet Ihr die Links zu den Livetickern aller acht Spiele des heutigen Tages. Zudem bieten wie ab 21 Uhr einen Konferenz-Liveticker an.

