Der FC Bayern München will seinen Erfolgslauf in der Champions League am 3. Spieltag der Gruppenphase gegen Benfica Lissabon fortsetzen. Wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt und ob es eine Free-TV-Übertragung gibt, erfahrt Ihr hier.

Jetzt DAZN für 14,99 Euro/Monat abonnieren und Bayern München gegen Benfica im Livestream schauen!

Zwei Spiele, zwei Siege, null Gegentore - in der Champions League ist der FC Bayern München bislang noch makellos. Gegen den portugiesischen Topklub Benfica Lissabon wollen die Münchner deswegen am Mittwoch (20. Oktober) ihre Erfolgsserie fortsetzen. Die Partie findet im Rahmen des 3. Spieltags im Estadio da Luz (Lissabon) statt. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Champions League: Die Matches am Mittwoch (20. Oktober) im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Mittwoch, 20. Oktober 18.45 Uhr FC Barcelona Dynamo Kiew Mittwoch, 20. Oktober 18.45 Uhr RB Salzburg VfL Wolfsburg Mittwoch, 20. Oktober 21.00 Uhr Benfica Lissabon FC Bayern München Mittwoch, 20. Oktober 21.00 Uhr Manchester United Atalanta Bergamo Mittwoch, 20. Oktober 21.00 Uhr Young Boys Bern FC Villarreal Mittwoch, 20. Oktober 21.00 Uhr OSC Lille FC Sevilla Mittwoch, 20. Oktober 21.00 Uhr FC Chelsea Malmö FF Mittwoch, 20. Oktober 21.00 Uhr Zenit St. Petersburg Juventus Turin

© getty Der FC Bayern ist in der Königsklasse noch ohne Gegentor.

FC Bayern München gegen Benfica im Free-TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel im TV und Livestream

Bayern München gegen Benfica wird nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen müsst Ihr bei DAZN vorbeischauen, um das Duell live und in voller Länge sehen zu können. Der Streamingdienst zeigt im Laufe der Gruppenphase pro Spieltag sieben Dienstags- und alle, also acht, Mittwochsspiele. Das einzige Duell, das nicht bei DAZN läuft, überträgt Amazon Prime Video.

DAZN startet seine Übertragung eine halbe Stunde vor Anpfiff mit der Vorberichterstattung. Für das Spiel wird folgendes Personal eingesetzt:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sandro Wagner

Am Mittwoch könnt Ihr ab 18.30 Uhr außerdem alle Spiele in der Konferenz verfolgen.

Insgesamt besitzt DAZN die Übertragungsrechte für 121 Spiele aus der Königsklasse. (In Österreich laufen sogar alle Spiele bei DAZN, in der Schweiz gar keine). Nebenbei bietet das "Netflix des Sports" auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Ligue 1, Primera Division, Serie A und zahlreiche Länderspiele an.

Ebenso auf der Plattform unter anderem vorfindbar sind Livestreams zu den US-Sportarten (NFL, MLB, NBA), Handball, Darts, MMA, Boxen, Motorsport, Radsport, Rugby, Wrestling und vielem mehr.

Auf all diese Sportarten könnt Ihr mit einem Abonnement zugreifen. Dieses kostet Euch entweder 14,99 Euro je Monat oder 149,99 Euro pro Jahr. Das Abo ist außerdem monatlich kündbar.

Überläufer und Top-11: Diese Spieler kickten für Bayern und Bayer © imago images / Ulmer 1/31 Am Sonntag steigt das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen. Einige Stars haben in ihrer Karriere für beide Klubs gespielt. Wir geben einen Überblick und stellen eine Top-11 auf. © imago images / WEREK 2/31 ALOIS REINHARDT (von 1984 bis 1991 bei Bayer Leverkusen): Der kopfball- und zweikampfstarke Innenverteidiger schloss sich nach dem Abstieg mit dem 1. FC Nürnberg 1994 der Werkself an und hatte maßgeblichen Anteil am Gewinn des UEFA-Pokals 1988. © imago images/Werek 3/31 ALOIS REINHARDT (von 1991 bis 1993 beim FC Bayern): Nach seinem Wechsel zum FCB gewann er 1994 die Meisterschaft, ehe er im Anschluss aufgrund von verschiedenen Verletzungen seine Vereins-Karriere beenden musste. Für Deutschland spielte er noch bis 1990. © imago images / WEREK 4/31 JORGINHO (von 1989 bis 1992 bei Bayer Leverkusen): Kam in einer Zeit, in der Leverkusen mehrere Brasilianer verpflichtete, von Flamengo zur Werkself und avancierte dort umgehend zum Stammspieler auf der rechten Defensivseite. © imago images / Kicker/Liedel 5/31 JORGINHO (von 1992 bis 1996 beim FC Bayern): Nach den Saisons 1991 und 1992, als Bayer in der Liga nurmehr im oberen Mittelfeld landete, folgte der Wechsel zu den Bayern. Mit dem FCB gewann er 1994 die Meisterschale sowie mit Brasilien den WM-Titel. © imago images / Team 2 6/31 HANS-JÖRG BUTT (von 2001 bis 2007 bei Bayer Leverkusen): Verpasste bei B04 zwischen August 1997 und Februar 2007 nur vier Ligaspiele. Wurde im Anschluss aber von Rene Adler im Tor verdrängt und löste seinen bis 2009 datierten Vertrag im Mai 2007 auf. © imago images / Sven Simon 7/31 HANS-JÖRG BUTT (von 2008 bis 2012 beim FC Bayern): Kam nach einem einjährigen Intermezzo bei Benfica schließlich zum FCB, wo er unter Trainer Klinsmann zur Nummer 1 befördert wurde und dies auch unter van Gaal blieb. Wurde erst von Neuer verdrängt. © imago images / Volkmann 8/31 LANDON DONOVAN (von 1999 bis 2001 bei Bayer Leverkusen): Wechselte, nachdem ihn Michael Reschke bei einem Jugendturnier entdeckte, 1999 zu Leverkusen, konnte sich jedoch nie in der ersten Mannschaft durchsetzen und ging wieder in die USA zurück. © imago images / Lackovic 9/31 LANDON DONOVAN (2009 beim FC Bayern): Ex-Bayern-Trainer Jürgen Klinsmann holte ihn dann 2009 zurück in die Bundesliga. Doch auch beim deutschen Rekordmeister setzte er sich nicht durch und verließ den FCB nach nur drei Monaten wieder. © imago images 10/31 PAULO SERGIO (von 1993 bis 1997 bei Bayer Leverkusen): Kam von Corinthians und schoss in seinem ersten Jahr direkt 17 Tore für die Werkself. Konnte in der Offensive praktisch alle Positionen begleiten. 1997 ging er zu AS Rom. © getty 11/31 PAULO SERGIO (von 1999 bis 2002 bei Bayern München): Sagte dem BVB ab, obwohl der nach eigener Aussage das doppelte Gehalt bot. Verschoss im CL-Finale 2001 im Elfmeterschießen, die Bayern gewannen dennoch. 2004 beendete er seine Karriere. © imago images / Rust 12/31 ROBERT KOVAC (von 1999 bis 2001 bei Bayer Leverkusen): War in der Abstiegssaison des 1. FC Nürnberg 1996 einer der besten Spieler des Teams, weshalb er im Anschluss nach Leverkusen geholt wurde. Bei B04 etablierte er sich schnell zum Stammspieler. © imago images / Contrast 13/31 ROBERT KOVAC (von 2001 bis 2005 beim FC Bayern): 2001 ging es für ihn dann zum FC Bayern. In München gewann er zwei Meisterschaften, zweimal den DFB-Pokal und wurde sowohl Ligapokal- als auch Weltpokalsieger. © imago images / Kicker/Liedel 14/31 NIKO KOVAC (von 1996 bis 1999 bei Bayer Leverkusen): Der ältere der Kovac-Brüder war lediglich bis 1999 für Leverkusen aktiv und wurde im selben Jahr mit der Werkself Vizemeister. In den drei Saisons bei Bayer kam er auf insgesamt 77 Liga-Spiele. © imago images / Laci Perenyi 15/31 NIKO KOVAC (von 2001 bis 2003 beim FC Bayern): Nach zwei Spielzeiten in Hamburg ging er im selben Jahr wie sein Bruder zum FCB. Kehrte 2018 als Trainer zurück und gewann das Double mit den Münchenern. © imago images / Team 2 16/31 MICHAEL BALLACK (von 1999 bis 2002 und von 2010 bis 2012 bei Bayer Leverkusen): Der "Capitano" kam 1999 aus Kaiserslautern zu B04 und erlebte dort seinen sportlichen Durchbruch. Wurde 2002 mit Bayer in drei Wettbewerben (BL, DFB-Pokal, CL) Zweiter. © imago images / Team 2 17/31 MICHAEL BALLACK (von 2002 bis 2006 beim FC Bayern): Auch in seinen vier Saisons beim FCB war Ballack stets Stammspieler und gewann sowohl 2004 als auch 2005 das Double. Eine gut dotierte Vertragsverlängerung lehnte er 2005 ab und wechselte zu Chelsea. © imago images / Ulmer 18/31 LUCIO (von 2001 bis 2004 bei FC Bayer Leverkusen): War in Leverkusen, wie Ballack, Teil der Mannschaft, die 2002 die Vizemeisterschaft gewann sowie Zweiter im DFB-Pokal und in der CL wurde. Gewann - mehr als versöhnlich - 2002 das WM-Finale.. © imago images / Bernd König 19/31 LUCIO (von 2004 bis 2009 beim FC Bayern): Reifte nach seinem Transfer an die Isar dann zum absoluten Weltklasse-Innenverteidiger und spielte fünf Jahre beim FCB. Zog erst als ihn Louis van Gaal aussortierte nach Italien zu Inter Mailand weiter. © imago images / Bernd Müller 20/31 ZE ROBERTO (von 1998 bis 2002 bei Bayer Leverkusen): Der brasilianische Edeltechniker wurde 1998 von Flamengo in die Bundesliga geholt und schaffte es, sich innerhalb kürzester Zeit in der ersten Mannschaft der Leverkusener fest zu spielen. © imago images / Sven Simon 21/31 ZE ROBERTO (von 2002 bis 2006 und 2007 bis 2009 beim FC Bayern): Bei den Bayern gewann er dann seine ersten Titel als Stammspieler. Allein vier Meisterschaften und DFB-Pokalsiege holte Ze Roberto zwischen 2003 und 2008. 2009 zog er zum HSV weiter. © imago images / Jan Huebner 22/31 TONI KROOS (von 2006 bis 2009 und von 2010 bis 2014 beim FC Bayern): Wurde aus der Jugendmannschaft der Bayern 2007 von Ottmar Hitzfeld in den Profikader hochgezogen und kam nach seinem Leih-Ende bei B04 als gestandener Profi nach München zurück. © imago images / Sven Simon 23/31 TONI KROOS (von 2009 bis 2010 bei Bayer Leverkusen): Während seiner eineinhalbjährigen Leihe in Leverkusen schaffte Kroos schnell den Sprung in die erste Elf. War 09/10 drittbester Torschütze der Werkself und kehrte daraufhin wieder zum FCB zurück. © imago images / Sven Simon 24/31 ARTURO VIDAL (von 2007 bis 2011 bei Bayer Leverkusen): Wurde nach einer starken Spielzeit bei Colo Colo 2007 von mehreren europäischen Topklubs umworben, entschied sich aber für den Schritt nach Leverkusen. Avancierte dort schnell zum Stammspieler. © imago images / Jan Huebner 25/31 ARTURO VIDAL (von 2015 bis 2018 beim FC Bayern): Wurde nach vier Jahren bei Juventus Turin 2015 von den Bayern verpflichtet und schaffte es auch dort mit seiner bissigen und aggressiven Spielweise schnell in die Startelf. © imago images / Contrast 26/31 EMRE CAN (von 2009 bis 2013 beim FC Bayern): Kam aus der Jugend von Eintracht Frankfurt an die Isar und spielte bei den Bayern zunächst in der zweiten Mannschaft. Setzte sich aber auch in den folgenden Jahren nicht durch und verließ den Klub 2013. © imago images / Ulmer 27/31 EMRE CAN (von 2013 bis 2014 bei Bayer Leverkusen): Bei Bayer hingegen etablierte sich Can nach kurzer Zeit, doch der FCB ließ sich eine Rückkaufklausel in den Vertrag einbauen. Dennoch zog es ihn später nach Liverpool. © imago images / Sportnah 28/31 MITCHELL WEISER (von 2013 bis 2015 beim FC Bayern): Kam als damaliges Top-Talent aus der Jugend des 1. FC Köln zum FC Bayern und sollte dort den nächsten Schritt machen. Erfüllte aber nie die Erwartungen und wurde nach Berlin verkauft. © imago images / Poolfoto 29/31 MITCHELL WEISER (von 2018 bis 2021 in Leverkusen): Wagte nach guten Leistungen bei der Hertha schließlich den Sprung nach Leverkusen und wurde dort zum Rechtsverteidiger umfunktioniert. Lange Stammspieler, 2021 ging es per Leihe nach Bremen. © SPOX 30/31 Und so könnte die Top-11 aus den Spielern aussehen, die beim FC Bayern und Bayer Leverkusen gespielt haben. © imago images 31/31 Trainieren könnte dieses Team JUPP HEYNCKES: "Don Jupp" war von 2009 bis 2011 für die Werkself verantwortlich, bei den Bayern war er zwischen 1987 und 2018 gleich viermal am Ruder. 2013 holte er mit den Bayern das Triple.

FC Bayern München gegen Benfica im Liveticker

Alle, die kein DAZN-Abo haben, müssen trotzdem nicht auf das Spitzenspiel verzichten. SPOX tickert nämlich die Partie von Anfang bis Ende live und ausführlich mit. Auch bietet SPOX eine Konferenz an. In dieser werden alle Spiele, die um 21 Uhr losgehen, abgebildet.

Hier geht's zum Liveticker: FC Bayern München vs. Benfica.

Hier geht's zum Liveticker der Mittwochskonferenz.

Champions League: Die Gruppe E vor dem 3. Spieltag