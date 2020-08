FC Bayern München: Demütigung, Auferstehung, Barca-Irrsinn - die Schlüsselmomente des FCB in der Saison 2019/20

9/28

David Alaba: Machte aus der Not eine Tugend, als er in die Innenverteidigung rückte - und ist dort nicht mehr wegzudenken. Schnell, zweikampfstark, gut im Spielaufbau. Jetzt steht seine vielleicht größte Herausforderung an. Punkt für Bayern: 0,5 - 3,5.