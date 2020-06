Werder Bremen - FC Bayern München 0:1: Robert Lewandowski schießt FCB zum achten Meistertitel in Folge

Der FC Bayern feiert seine erste Geister-Meisterschaft und holt zum insgesamt 30. Mal den Titel. Dank Robert Lewandowski gewannen die Münchner mit 1:0 (1:0) beim Abstiegskandidat Werder Bremen und sind nach 32 Spieltagen nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen.

Damit baut der zu Saisonbeginn schwächelnde Rekordmeister, der Anfang November Trainer Niko Kovac durch Hansi Flick ersetzt und danach 19 Siege in 22 Bundesligapartien geholt hatte, seine Serie auf nunmehr acht Meisterschaften in Folge aus.

Die Bremer zeigten zwar eine gute Leistung, bleiben aber nach der 18. Saisonniederlage auf dem vorletzten Tabellenplatz und müssen darauf hoffen, dass die direkten Konkurrenten Düsseldorf (gegen Leipzig) und Mainz (gegen Dortmund) am Mittwoch nicht punkten.

SV Werder Bremen - FC Bayern München: Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler © imago images / Groothuis/Witters 1/13 Mit seinem 31. Saisontreffer hat Robert Lewandowski den FC Bayern zum Titel geschossen. Neben dem Polen war auch Manuel Neuer im entscheidenden Moment zur Stelle, während ein Offensivtrio unauffällig blieb. Die Noten der Münchner beim Sieg in Bremen. © imago images / Marvin Ibo Güngör 2/13 MANUEL NEUER | Tor | Note: 2 |Hätte vermutlich nicht damit gerechnet, einen halbwegs beschäftigungsreichen Abend zu erleben. Seine Glanzparade bei Osakos Kopfball kurz vor Schluss rettete am Ende die vorzeitige Meisterschaft. © imago images / Cathrin Müller 3/13 BENJAMIN PAVARD | Abwehr | Note: 3 | Nach dem Seitenwechsel schaltete sich der Franzose deutlich mehr ins Offensivspiel ein, bediente aus Abseitsposition Lewandowski zum vermeintlichen 2:0. Hinten mit 75 Prozent an gewonnenen Zweikämpfen stabil. © imago images / Cathrin Müller 4/13 JEROME BOATENG | Abwehr | Note: 2 | Hinten ließ er nichts anbrennen (71,4 Prozent Zweikampfquote), vorne schüttelte der 31-Jährige einen absoluten Sahnepass aus dem Fußgelenk. Lewandowski bedankte sich artig zum 1:0. Starker Auftritt von Boateng. © imago images / Cathrin Müller 5/13 DAVID ALABA | Abwehr | Note: 3 | Auch der Österreicher zeigte – wie gewohnt – eine souveräne Leistung. Wartete mit den meisten Ballaktionen auf und behielt auch in Münchens Unterzahl die Nerven. © imago images / Groothuis/Witters 6/13 ALPHONSO DAVIES | Abwehr | Note: 4,5 | Hatte Glück, dass Osmers einen Tritt gegen Bittencourt nur mit der Gelben Karte ahndete, flog kurz vor Schluss dann doch noch runter (79.). Da half auch sein Sprintrekord (36,51 km/h) nichts. © imago images / Marvin Ibo Güngör 7/13 JOSHUA KIMMICH | Mittelfeld | Note: 3,5 | Eroberte mit Abstand die meisten Bälle aller Akteure (15) und behielt die Ruhe auf der Sechs und später in der Innenverteidigung. © imago images / Marvin Ibo Güngör 8/13 LEON GORETZKA | Mittelfeld | Note: 3 | Erneut mit starker Physis und positiver Zweikampfbilanz unterwegs (60 Prozent). Tauchte erstmals nach drei Spielen diesmal nicht in der Scorerliste auf. Trotzdem: unaufgeregte Vorstellung. © imago images / Poolfoto 9/13 SERGE GNABRY | Mittelfeld | Note: 4,5| Dem Flügelflitzer wollte gegen die alten Kollegen nicht allzu viel gelingen. Wurde nach 82 Minuten durch Hernandez ersetzt. © imago images / Cathrin Müller 10/13 THOMAS MÜLLER | Mittelfeld | Note: 4,5 | Hatte gegen gut organisierte Bremer merklich Probleme, ins Spiel zu finden und war kaum an gefährlichen Szenen beteiligt. Außerdem mit 21 Ballverlusten. © imago images / Poolfoto 11/13 KINGSLEY COMAN | Mittelfeld | Note: 4 | Setzte kaum Nadelstiche, ehe er in der 81. Minute beinahe die Entscheidung besorgt hätte. Kurz zuvor hatte er allerdings seinen Kollegen Davies in Bredouille gebracht, was dessen Platzverweis zur Folge hatte. © imago images / Groothuis/Witters 12/13 ROBERT LEWANDOWSKI | Angriff | Note: 2 | Avancierte abermals zum absoluten X-Faktor der Bayern, da sein Treffer sieg- und meisterbringend war. Sein 31. Saisontor war zudem eines der Kategorie „absolute Weltklasse“. © imago images / Lackovic 13/13 LUCAS HERNANDEZ | Abwehr | Note: ohne Bewertung | Half dabei, den knappen Vorsprung in Unterzahl über die Zeit zu bringen.

Werder Bremen gegen FC Bayern München: Die Stimmen

Karlheinz Rummenigge (Vorstandsvorsitzender FC Bayern): "Ich bin sehr glücklich, dass wir Meister sind, das hat die Mannschaft toll gemacht. Wir hatten zu Saisonbeginn Probleme. Dann hat Hansi die Mannschaft übernommen, seitdem haben wir attraktiven und erfolgreichen Fußball gespielt.

Es ist eine kuriose Meisterschaft, weil wir hier in einem leeren Stadion sind. Aber wir haben eine Serie hingelegt und sind total zufrieden, die Mannschaft hat es sich verdient. Man kann der Mannschaft und dem Trainerteam, vor allem Hansi Flick, nur ein großes Kompliment machen."

Robert Lewandowski (FC Bayern): "Das ist natürlich ein besonderer Moment, aber ohne Fans zu feiern ist ein bisschen kompliziert, da fehlt die Extra- Stimmung und Leidenschaft. Aber wir sind sehr zufrieden, dass wir Meister sind. Es war keine einfache Saison für uns, wir haben lange gekämpft, aber zum Glück haben wir es am Ende geschafft. Jetzt können wir ein bisschen feiern. Wir haben gezeigt, dass wir die beste Mannschaft in Deutschland sind."

Lothar Matthäus (Rekordnationalspieler): "Bayern ist verdient Meister geworden. Sie haben überragend gespielt, homogen und mit Begeisterung. Es ist absolut so gelaufen wie Hansi Flick sich das vorgestellt hat. Es war wenig zu holen für die Konkurrenten - wenn man überhaupt von Konkurrenten sprechen kann."

Werder Bremen gegen FC Bayern München: Die Analyse

Die Gäste, bei denen Lewandowski und Müller erwartungsgemäß nach ihren Gelbsperren wieder in die Startelf rückten, begannen furios und drängten auf die frühe Führung. Werder verlor in den Anfangsminuten fast jeden Ball sofort wieder, doch auch bei den klar überlegenen Bayern kam der letzte Pass nicht an.

Nachdem Gebre Selassie nach einem Konter nur das Außennetz traf (9.), bissen sich die Bremer mehr und mehr ins Spiel und konnten die Begegnung aus ihrer massiven Defensive heraus bis zur Pause überraschend ausgeglichen gestalten. Die Münchner hatten lediglich eine nennenswerte Chance, als der freistehende Coman am Tor vorbei köpfte (24.).

Doch als alles nach einem gerechten 0:0 zur Pause aussah, traf Lewandowski nach schöner Chip-Vorlage von Boateng doch noch zum 1:0 (43.) - der 31. Saisontreffer des alten und ziemlich sicher auch neuen Torschützenkönigs.

Nach dem Wechsel versuchten die Bremer zwar mit ihren beschränkten Mitteln, auf den Ausgleich zu spielen, doch die Münchner Hintermannschaft mit den starken Alaba und Boateng stand gewohnt sicher. Durch die offensiveren Gastgeber wurden die Räume für die ballsicheren Bayern aber immer größer, sodass der FCB in der zweiten Hälfte mehr als 60 Prozent Ballbesitz hatte und zwangsläufig häufiger zum Abschluss kam, allerdings nicht zwingend genug für das entscheidende 2:0 agierte.

So blieben die mutigen Bremer im Spiel, zumal es der FC Bayern durch Davies' unnötigen Platzverweis (79.) selbst nochmal spannend machte. Die Platzherren warfen tatsächlich alles nach vorne und Trainer Florian Kohfeldt brachte sogar in Füllkrug und Oldie Pizarro zwei weitere Stürmer. Doch Neuer verhinderte mit einer Glanztat gegen Osako in der 90. Minute den Ausgleich.

Werder Bremen gegen FC Bayern München: Die Aufstellungen

Bremen: Pavlenka - Veljkovic (88. Pizarro), Vogt (46. Langkamp), Moisander - Gebre Selassie, Maximilian Eggestein, Klaassen (84. Füllkrug), Friedl - Bittencourt (62. Sargent), Osako, Rashica (62. Bartels).

München: Neuer - Pavard, Jerome Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Thomas Müller, Gnabry (82. Hernandez) - Lewandowski.

Die Daten des Spiels Werder Bremen gegen FC Bayern München

Tor: 0:1 Lewandowski (43.)

Gelb-Rote Karte: Davies (79.)

Bundesliga: Die Spieler mit den meisten Meistertiteln © imago images 1/27 Durch den Gewinn der achten Meisterschaft in Folge ist Franck Ribery nicht mehr der Spieler, der den Titel am häufigsten gewann. Gleich zwei FCB-Stars sind mit dem Franzosen gleichgezogen. SPOX zeigt die erfolgreichsten Schalen-Sammler der Bundesliga! © getty 2/27 5 MEISTERTITEL: U.a. Franz Beckenbauer. Der Kaiser genießt nicht zuletzt durch seine Auslandseinsätze internationales Ansehen. Mit dem FC Bayern und einmal mit dem Hamburger SV holte der Libero fünf Titel. © imago images / Lackovic 3/27 Sven Ulreich ist zwar "nur" Ersatzkeeper des FC Bayern, kann aber bereits fünf Meistertitel vorweisen. Die Zukunft des 31-Jährigen in München ist mehr als unklar. © imago images 4/27 Kingsley Coman darf sich ebenfalls über seine fünfte Schale freuen. Der Flügelflitzer trug mit seinen Dribblings und Torvorlagen viel zur erneuten Titelverteidigung bei. © imago images 5/27 Mit 25 Jahren kann Joshua Kimmich nicht nur fünf Meistertitel vorweißen. Nach seinem Positionswechsel vom Rechtsverteidiger zum defensiven Mittelfeldspieler gehört er zweifellos zu den Leadern im Team. © getty 6/27 Als Trainer lief es für Horst Köppel bei Borussia Mönchengladbach eher so semi. Als Spieler aber holte der Mittelstürmer ebenso fünf Schalen nach Gladbach. © getty 7/27 Roland Wohlfarth erzielte in 319 Spielen für den FC Bayern 149 Treffer. Sein Engagement brachte ihm fünf Meistertitel ein. © getty 8/27 Berti Vogts ist nicht nur Weltmeister. Das Gladbacher Urgestein verhalf den Fohlen in den 70er Jahren zu ihrer Glanzzeit. Fünf Mal durfte Vogts die Schale im grün-weißen Trikot nach oben stemmen. © getty 9/27 6 MEISTERTITEL: Münchner durch und durch: Hasan Brazzo Salihamidzic sackte neben etlichen Pokal-Siegen, dem Henkelpott und dem Weltpokal auch nebenbei sechs Meisterschalen mit dem FC Bayern ein. Größter Motivationsfaktor: Die Weißbierdusche. © getty 10/27 Samuel Kuffour und Oliver Kahn holten gemeinsam sechs Titel mit den Bayern. Zum Titan kommen wir später nochmal... © getty 11/27 Hier darf er "nur" den DFB-Pokal halten. Mit dem anderen Ding kuschelte Jens Jeremies insgesamt sechs Mal - und damit ist nicht Giovane Elber gemeint. © getty 12/27 Das "x" steht für Bixente. Lizarazu war Publikumsliebling - und holte einige Meistertitel. Sechs an der Zahl, um genau zu sein. © getty 13/27 Seine Karriere ließ Ludwig Kögl bei der SpvGG Unterhaching ausklingen. Zuvor heimste er mit dem VfB Stuttgart und - na klar - den Bayern insgesamt sechs ominöse silberne Schalen ein. © getty 14/27 Gestatten: Claudio Pizarro, er erfolgreichste ausländische Torjäger der Bundesliga-Geschichte. Gleichzeitig ist der Peruaner Bremer Rekordhalter. Meister wurde er mit Werder nie. Hier präsentiert er seine erste von insgesamt sechs Schalen beim FCB. © getty 15/27 Alexander Zickler stand mit den Süddeutschen ebenfalls unglaubliche sieben Mal am Ende der Saison ganz oben. 68 Tore steuerte der Mittelstürmer dazu selbst bei. © getty 16/27 7 MEISTERTITEL: Der König von München: Beim Rekordmeister sammelte Lothar Matthäus mit sieben Titeln fleißig an den insgesamt 28 Schalen der Klubhistorie mit. © getty 17/27 Vom Brusthaar-Alarm bei Dieter Hoeneß ließ sich Klaus Augenthaler nicht abschrecken. Stattdessen holte Auge in vierzehn Spielzeiten sieben Meisterschaften, alle mit Ihr-wisst-schon-wem. © getty 18/27 Mit Manuel Neuer rückt ein weiterer Star aus dem aktuelllen Kader in der ewigen Liste nach oben. Die Nummer eins stand bei allen Spielen in der Startelf und darf sich nun acht Meisterschaften in den Lebenslauf schreiben. © getty 19/27 Auch Robert Lewandowski feiert 2020 bereits seinen achten Titel. Die ersten zwei gelangen ihm allerdings noch im Trikot von Borussia Dortmund... © getty 20/27 Seit seinem Wechsel 2009 von Real Madrid zu Bayern München sammelte Arjen Robben zahlreiche Erfolge - vor seinem Karriereende holte er in der vergangenen Saison den achten Titel. © getty 21/27 8 MEISTERTITEL: Zwei Feierbiester in einem Bild: Bastian Schweinsteiger erreichte mit Jupp Heynckes Historisches. Die Schale vom Triple war nur eine von acht beim FCB. © getty 22/27 Der Heiland? Nein, einfach nur Mehmet Scholl. Ganz nach dem Motto: "Ich hab' ne Schale auf dem Kopf, ich bin ein Meister..." Das gute Ding hatte Scholl acht Mal auf dem Schädel. © getty 23/27 Apropos Ding: DA IST DAS DING!!! Das letzte von acht, die Oli Kahn unverkennbar in die Höhe reckte. Wenn auch nicht die legendärste. © getty 24/27 Auch ganz oben in dieser Rangliste: Philipp Lahm. Der Weltmeister hat zum Abschluss seiner Karriere solide fünf Meisterschaften am Stück geholt - insgesamt sind es acht. © getty 25/27 Franck Ribery gehört mit neun Meisterschaften sicherlich zu den größten Legenden des Klubs. Vor seinem Wechsel nach Florenz spielte er zwölf Jahre für die Münchner. © imago images 26/27 Der ewige Bayer Thomas Müller gehört nun ebenfalls zu den erfolgreichsten Spielern der Münchner. Nach seinem neunten Meistertitel könnte er in der kommenden Saison nach der zehnten Schale greifen. © getty 27/27 David Alaba hat mit 27 Jahren bereits neun Titel auf dem Buckel. Wenn er noch ein paar Jährchen für den deutschen Rekordmeister aufläuft, ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis er die Liste alleine anführt.

Für Müller und Alaba ist es die neunte deutsche Meisterschaft, womit sie mit Bundesliga-Rekordhalter Franck Ribery gleichzogen.

Der FC Bayern gewann die letzten 22 Pflichtspiele gegen den SV Werder Bremen, davon 19 in der Bundesliga - das ist die längste Siegesserie eines Teams gegen ein anderes in der Bundesliga-Historie.

Der letzte Bremer Sieg gegen Bayern liegt fast zwölf Jahre zurück, als die Hanseaten im September 2008 5:2 in der Allianz Arena gewannen. Der letzte Heimerfolg ist sogar beinahe 14 Jahre her (3:1 im Oktober 2006).

Werder kassierte gegen Bayern mit Abstand die meisten Bundesliga-Niederlagen (57) und Gegentore (218).

Nur 6 seiner 28 Punkte in dieser Saison holte Bremen in Heimspielen, der letzte Dreier datiert vom 1. September 2019. In der Bundesliga holte nur eine Mannschaft jemals aus den ersten 15 Heimspielen weniger Punkte: Fürth 2012/13 (nur 4).

Bayerns Alphonso Davies stellte mit 36,51 Stundenkilometern in der ersten Halbzeit eine neue Bundesliga-Bestmarke auf.

Die schnellsten Spieler der Bundesliga: Neuer Rekord! Bayern-Flitzer sticht Hakimi aus © imago images 1/21 Bayern Münchens Alphonso Davies hat bei der Partie gegen Werder Bremen einen neuen Tempo-Rekord aufgestellt (seit Beginn der detaillierten Datenerfassung zur Saison 2013/14). Damit sticht der Kanadier einen BVB-Flitzer aus. Das Ranking im Überblick. © getty 2/21 Platz 20: Alphonso Davies in der Saison 2019/20 (FC Bayern München) - 35,19 km/h (die Daten werden von der DFL erhoben) © getty 3/21 Platz 19: Achraf Hakimi in der Saison 2019/20 (Borussia Dortmund) - 35,22 km/h © getty 4/21 Platz 18: Ihlas Bebou in der Saison 2017/18 (Hannover 96) - 35,25 km/h © getty 5/21 Platz 17: Mathew Leckie in der Saison 2015/16 (FC Ingolstadt 04) - 35,26 km/h © getty 6/21 Platz 16: Alphonso Davies in der Saison 2019/20 (FC Bayern München) - 35,29 km/h. © getty 7/21 Platz 14: Bernard Tekpetey in der Saison 2019/20 (Fortuna Düsseldorf) - 35,3 km/h © getty 8/21 Platz 14: Karim Bellarabi in der Saison 2014/15 (Bayer 04 Leverkusen) - 35,3 km/h © getty 9/21 Platz 13: Breel Embolo in der Saison 2019/20 (Borussia Mönchengladbach) - 35,31 km/h © getty 10/21 Platz 12: Pierre-Emerick Aubameyang in der Saison 2014/15 (Borussia Dortmund) - 35,32 km/h © getty 11/21 Platz 11: Lukas Klünter in der Saison 2018/19 (Hertha BSC) - 35,4 km/h © getty 12/21 Platz 10: Sheraldo Becker in der Saison 2019/20 (1. FC Union Berlin) - 35,43 km/h © getty 13/21 Platz 9: Pierre-Emerick Aubameyang in der Saison 2014/15 (Borussia Dortmund) - 35,44 km/h © getty 14/21 Platz 7: Marcus Thuram in der Saison 2019/20 (Borussia Mönchengladbach) - 35,6 km/h. © getty 15/21 Platz 7: Jeremiah St. Juste in der Saison 2019/20 (1. FSV Mainz 05) - 35,6 km/h © getty 16/21 Platz 6: Kingsley Coman in der Saison 2019/20 (FC Bayern München) - 35,66 km/h © getty 17/21 Platz 5: Kingsley Ehizibue in der Saison 2019/20 (1. FC Köln) - 35,85 km/h © getty 18/21 Platz 4: Moussa Diaby in der Saison 2019/20 (Bayer Leverkusen) - 35,95 km/h. © imago images 19/21 Platz 3: Achraf Hakimi in der Saison 2019/20 (Borussia Dortmund) - 36,21 km/h © getty 20/21 Platz 2: Achraf Hakimi in der Saison 2019/20 (Borussia Dortmund) - 36,49 km/h © imago images / Marvin Ibo Güngör 21/21 Platz 1: Alphonso Davies in der Saison 2019/20 (Bayern München) - 36,51 km/h

Der Star des Spiels: Robert Lewandowski (FC Bayern)

Der Pole avancierte abermals zum absoluten X-Faktor der Bayern, da sein Treffer sieg- und meisterbringend war. Sein 31. Saisontor war zudem eines der Kategorie "absolute Weltklasse".

Der Flop des Spiels: Davy Klaassen (Werder Bremen)

In der insgesamt sehr engagierten Bremer Mannschaft fiel der Niederländer etwas ab. Gewann im defensiven Mittelfeld nur 33 Prozent seiner Zweikämpfe und verzeichnete 16 Ballverluste.

Der Schiedsrichter: Harm Osmers

Der FIFA-Referee aus Hannover hatte die Begegnung weitgehend im Griff. Allerdings mit einer Ausnahme: Beim Nachtreten von Davies gegen Bittencourt (19.) wäre Rot statt Gelb vertretbar gewesen, allerdings kam auch kein entsprechender Hinweis aus dem Kölner Keller.

Korrekt hingegen, das vermeintliche 2:0 von Lewandowski (55.) wegen der Abseitsstellung von Flankengeber Müller abzuerkennen. Auch Gelb-Rot für Davies nach Foul an Veljkovic war absolut in Ordnung (79.).