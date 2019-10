Tottenham Hotspur - FC Bayern München 2:7: Gnabry-Viererpack! FCB deklassiert Spurs

Der FC Bayern hat in der Champions League ein dickes Ausrufezeichen gesetzt: Im zweiten Gruppenspiel der Champions League kamen die Münchner bei Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur zu einem 7:2 (2:1)-Schützenfest.

Der herausragende Serge Gnabry sorgte mit einem Viererpack nach der Pause für den zweiten Vorrundenerfolg, obwohl der deutsche Rekordmeister in der ersten Halbzeit defensiv große Probleme hatte. Doch die Spurs, die erstmals im Europacup zu Hause sieben Gegentreffer kassierten, nutzten ihre Chancen nicht und brachen in der zweiten Halbzeit komplett ein.

Trainer Niko Kovac änderte die Startelf gegenüber dem 3:2 in Paderborn auf zwei Positionen. Für den am Knie verletzten Lucas Hernandez spielte David Alaba links in der Viererkette und im Mittelfeld ersetzte Corentin Tolisso den zuletzt schwachen Thiago.

Gleichwohl konnte auch der Franzose der FCB-Hintermannschaft zusammen mit Nebenmann Kimmich nicht die erhoffte Stabilität geben. Denn nach der ersten Gästechance durch Serge Gnabry, die Hugo lloris mit den Fäusten vereitelte, erspielten sich die Spurs eine Chance nach der anderen.

Zweimal musste Manuel Neuer gegen den Ex-Hamburger Heung-Min Son retten (6., 10.), beim dritten Versuch des Koreaners hatte er dann das Nachsehen (12.). Vorausgegangen war dem Treffer ein haarsträubender Fehlpass von Tolisso, der zu Unrecht ein Foulspiel reklamierte.

Nur drei Minuten danach gelang dem nicht attackierten Kimmich mit einem Sonntagsschuss aus 20 Metern der überraschende Ausgleich, das brachte aber weder Ruhe in die unsichere Defensive noch Ideen in die harmlose Offensive.

Vielmehr reichte oft eine gelungene Aktion der Nordlondoner aus, um die komplette Münchner Abwehr auszuhebeln. Die Bayern ließen viel zu viel Raum, standen fast durchweg schlecht und wurden daher zu oft von den handlungsschnelleren Gastgebern ausgespielt. Bedanken konnte sich der Deutsche Meister beim überragenden Neuer, der mehrfach glänzend parierte. Als ihn Harry Kane einmal umspielt hatte, verhinderte Alaba das 1:2 (18.).

Auch wenn das Team die Partie in den letzten Minuten vor der Pause wieder offener gestalten konnte, so fiel die Führung durch Lewandowski nach starker Einzelaktion wie aus heiterem Himmel (45.).

Nach der Pause musste Kovac dann umstellen, weil Alaba verletzt runter musste und Pavard mangels Alternativen die linke Abwehrseite übernahm. Neu ins Spiel kam Thiago. Doch statt der Spurs spielten auf einmal die Bayern groß auf, allen voran Gnabry. Der Nationalspieler sorgte mit einem Doppelpack binnen drei Minuten (53., 55.) für die eigentlich beruhigende 4:1-Führung.

Doch nach 60 Minuten foulte Kingsley Coman unnötig Danny Rose und Kane brachte Tottenham per Elfmeter wieder zurück ins Spiel. Danach allerdings fehlte den Engländern die Durchschlagskraft, um das neue Tottenham Hotspur Stadium mit einem dritten Treffer nochmal zum Brennen zu bringen. Stattdessen sorgte der herausragende Gnabry nach einem Konter mit seinem dritten Treffer für die endgültige Entscheidung (83.).

Daten des Spiels Tottenham Hotspur - FC Bayern München

Tore: 1:0 Son (12.), 1:1 Kimmich (15.), 1:2 Lewandowski (45.), 1:3 Gnabry (53.), 1:4 Gnabry (55.), 2:4 Kane (61./FE), 2:5 Gnabry (83.), 2:6 Lewandowski (87.), 2:7 Gnabry (88.)



Der FC Bayern erzielte in einem CL-Spiel nie mehr Tore - zuletzt gelang das beim 7:0 gegen Donetsk im März 2015.

Für Gnabry waren es die Pflichtspieltore elf, zwölf, 13 und 14 im Jahr 2019 - bei Bayern hat nur Lewandowski (32) mehr. Es war sein erster Viererpack in seiner Profikarriere.

Sein Doppelpack binnen drei Minuten war der schnellste eines Bayern-Spielers in der Geschichte der Champions League.

Gnabry ist der fünfte Spieler, der in der CL vier oder mehr Tore in einem Auswärtsspiel erzielt. Zuletzt gelang das Shakhtars Luiz Adriano 2014 in Borisov.

Kane erzielte sein 26. Tor im Europapokal und baut damit seinen Rekord für die Spurs in UEFA-Wettbewerben aus.

Star des Spiels: Serge Gnabry (FC Bayern München)

Der Nationalspieler sparte seine Kräfte für die zweite Halbzeit. Vor dem Seitenwechsel unauffällig, netzte Gnabry zunächst nach einem Traumsolo und nur kurz darauf mit seinem schwächeren linken Fuß. Kurz vor Schluss legte er dann noch Treffer drei und vier nach.

Flop des Spiels: Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur)

Der Belgier erwischte einen schwarzen Abend. Stand viel zu hoch bei Gnabrys erster Großchance, kam beim 1:1 durch Kimmich zu spät und war bei Lewandowskis 1:2 vollkommen orientierungslos. Beim 1:3 ließ er sich sauber von Gnabry eindrehen. Ein ganz schwacher Auftritt, wenngleich er in den meisten Szenen auch von seinen Nebenleuten im Stich gelassen wurde.

Der Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

Hatte keine leichte Aufgabe in der hektischen Atmosphäre, da es aufgrund des hohen Tempos zu vielen Zweikämpfen mit einigen umstrittenen Aktionen kam. Beide wichtigen Entscheidungen gegen die Bayern vor den Gegentreffern, sowohl das nicht gepfiffene, vermeintliche Foul an Tolisso als auch Comans Einsteigen gegen Rose, das zum Elfmeter führte, waren aber vertretbar. Komplett falsch hingegen, beim klaren Foul im Strafraum von Rose an Coman nicht ebenfalls Stafstoß zu pfeifen, zumal nach Rücksprache mit dem Video-Schiedsrichter.