FC Bayern müht sich zu spätem Sieg beim VfL Bochum: Nur noch mit Ironie zu ertragen

Der FC Bayern zeigt beim 2:1-Sieg in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim Zweitligisten VfL Bochum über weite Strecken eine erschreckende Leistung. Im Anschluss gab Sportdirektor Hasan Salihamidzic den Ironiker.

Von 90 Minuten unerschütterlichem Kampf gezeichnet, sanken sie kollektiv auf den Boden, die Beinahe-Pokalhelden des VfL Bochum. Der in der Liga strauchelnde Traditionsklub aus dem Ruhrpott hatte dem großen FC Bayern alles abverlangt, verlor am Ende aber mit 1:2. Weil die Kräfte, die sich beim Außenseiter in einer Pokalpartie traditionell doppelt und dreifach freisetzen, in den Schlussminuten schwanden.

Während die Blau-Weißen darniederlagen, machte sich das Gros der Bayern-Spieler auf in Richtung eigene Fans. Vermutlich ein Stück weit, um Abbitte zu leisten. Für das, was die treuen Schlachtenbummler zuvor über sich ergehen lassen mussten. 80 Minuten zeigte der deutsche Rekordmeister eine bisweilen erschreckende Leistung, präsentierte sich offensiv harmlos und - vor allem im ersten Durchgang - hinten anfällig.

Im Mittelfeld, das von Thiago, Corentin Tolisso und dem Bochumer Lokalmatador Leon Goretzka besetzt wurde, reihte sich Fehlpass an Fehlpass, war mitnichten die erwartete Dominanz zu finden. Kurz gesagt: Eine Vorstellung zum Vergessen, bei der man mit dem vielzitierten "blauen Auge" davongekommen war.

Salihamidzic: "Ohne Ironie geht es heute nicht"

So empfand es offenbar auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic, der nach der Partie einen skurrilen Auftritt in der Mixed-Zone hinlegte. "Top-Abend. Top. Wir haben die Mannschaft hergespielt. Das war gut", sagte der Bosnier den einigermaßen irritierten Reportern, um dann aufzuklären: "Ohne Ironie geht es heute nicht. Das heute Abend kann man nicht analysieren. Werden wir auch nicht."

"Brazzo", der bislang in seiner Tätigkeit als Bayern-Funktionär nicht unbedingt als Sarkasmus-Aficionado aufgefallen war, legte nach: "Wir haben ein Riesen-Spiel gemacht." Zehn Minuten seien gut gewesen, damit müsse es aber auch erledigt sein. "Ich bin einfach nur da (in der Mixed Zone, Anm. d. Red), um da zu sein. Weil das ein Spiel war, welches wir schnell abhaken müssen."

Ehe Salihamidzic keinerlei Interesse daran zeigte, das zuvor Gesehene irgendwie aufzuarbeiten, hatten sich die anderen Protagonisten an einer Erklärung versucht. Kapitän Manuel Neuer fand beispielsweise deutliche Worte.

"In der ersten Halbzeit war es richtig traurig und enttäuschend, wie wir aufgetreten sind", haderte der Torhüter und schob nach: "Wichtig ist, dass jeder bei sich selbst anfängt. Wir brauchen nicht über einzelne Spieler reden, das System oder den Trainer. Wir brauchen auch keine Ausreden beim Platz, dem Flutlicht, dem Wind, der Sonne oder sowas zu suchen." Zudem müsse sich jeder selbst hinterfragen, ob er in den Spiegel schauen könne.

Kovac: "Das hat ganz klar mit der Einstellung zu tun"

Auch Trainer Niko Kovac zeigte sich enorm angefressen, machte die schwache Leistung im Gespräch mit Sport1 vor allem an der fehlenden Einstellung seiner Schützlinge fest: "Das mit den Fehlpässen ist mir ein Rätsel. Dass wir so viele Fehlpässe spielen, hat ganz klar mit der Einstellung zu tun. Ich muss mal in die Statistik schauen, ich weiß gar nicht, wie viele Bälle wir dem Gegner in die Füße gespielt haben."

Wirft der Kroate tatsächlich einen Blick in die Zahlen, wird er mit Schrecken feststellen, dass satte 95 Fehlpässe produziert wurden. Der Höchstwert in der laufenden Saison (gemeinsam mit der Fehlpass-Anzahl im Bundesliga-Spiel beim SC Paderborn, Anm. d. Red.).

Seine taktische Marschroute verteidigte Kovac indes: "Man muss sauber Fußball spielen, das hat nichts mit Taktik zu tun. Es waren zu viele Spieler, die Fehlpässe gespielt haben. So kommst du in keinen Spielfluss, so kannst du den Gegner nicht unter Druck setzen."

VfL Bochum - FC Bayern München 1:2: Noten und Einzelkritiken zum FCB © getty 1/15 Bayern München hatte ordentlich zu kämpfen, um das Pokalspiel beim VfL Bochum zu gewinnen (2:1). Der Rekordmeister brauchte lange, um die Partie nach einem Rückstand zu drehen. Einige Akteure waren dabei meilenweit von ihrer Form entfernt. Die Noten. © getty 2/15 MANUEL NEUER: Bekam wenig zu tun und war stets zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Beim Eigentor von Davies war er chancenlos. Note: 3. © getty 3/15 JOSHUA KIMMICH: Wurde bei der Bochumer Großchance in der ersten Minute überspielt, beim Gegentor verliert er den entscheidenden Zweikampf. Vorbereiter von Gnabrys Treffer. Note: 4. © imago images 4/15 BENJAMIN PAVARD: Wirkte manchmal etwas wacklig, allerdings ohne nennenswerte Fehler. Im Aufbauspiel mit Luft nach oben. Note: 4. © getty 5/15 JEROME BOATENG: Versäumte es beim Gegentreffer einen Schritt in Richtung Ball zu machen und zwang Davies so zum Eigentor. Sonst solide. Note: 4. © getty 6/15 ALPHONSO DAVIES: Der Youngster ersetzte David Alaba als Linksverteidiger und begann richtig gut. Unglücklicher Moment beim Eigentor. Note: 3,5. © getty 7/15 CORENTIN TOLISSO: Hatte eine gute Möglichkeit im Strafraum, aber einen schwachen Abschluss (45.), der zu seiner Leistung passte. Musste nach 65 Minuten zurecht vom Platz. Note: 5. © imago images 8/15 THIAGO: Wirkte etwas teilnahmslos. Trabte durch das Mittelfeld. Vor der Pause ein Totalausfall, danach kaum besser. Note: 5. © getty 9/15 LEON GORETZKA: Durfte in der Heimat nach überstandener Verletzung von Anfang an ran. Das Spiel lief größtenteils an ihm vorbei, auch wenn ihm der Wille definitiv anzumerken war. Note: 4,5. © imago images 10/15 IVAN PERISIC: Der Kroate trat kaum bis gar nicht in Erscheinung. Einen Konter spielte er sehr schlecht aus, sonst untergetaucht. Zurecht zur Halbzeit ausgewechselt. Note: 5. © getty 11/15 SERGE GNABRY: Weil Lewandowski zunächst auf der Bank saß, rückte er ins Sturmzentrum. Später auf dem Flügel auch nicht sonderlich aktiv, aber mit dem wichtigen Ausgleich. Note: 3,5. © imago images 12/15 KINGSLEY COMAN: Der Franzose sah sich oft zwei Gegenspielern gegenüber. Seine gefürchteten Dribblings waren erst Mangelware, später deutlich präsenter. Offensiv der beste Münchner. Note: 3. © imago images 13/15 ROBRT LEWANDOWSKI: Für ihn machte zur Halbzeit Ivan Perisic Platz. Ein Kopfball nach einer Ecke war alles, was der Pole zu bieten hatte. Note: 4,5. © imago images 14/15 PHILIPPE COUTINHO: In der 57. Minute kam er für Leon Goretzka in die Partie. Mit einem guten Abschluss kurz vor dem Ende, zudem am Siegtor beteiligt. Note: 3. © imago images 15/15 THOMAS MÜLLER: In der 65. Minute musste Corentin Tolisso für ihn weichen. Je müder die Bochum wurde, desto auffälliger agierte er. Beim Siegtreffer mit dem altbekannten Riecher. Note: 3.

Müller: "Wir müssen zusammenstehen"

Goretzka, der wie seine Mittelfeld-Kollegen kaum etwas zustande brachte und bei der Rückkehr in die Heimatstadt nach 57 Minuten für Philippe Coutinho Platz machen musste, pflichtete seinem Coach bei: "Das war ein schlapper Auftritt von uns. Wir haben einfach unfassbar viele Fehler gemacht im Passspiel. Einen Pass an den Mann zu bringen, liegt eher am Spieler als am Trainer. Wir brauchen wieder Spaß am Spiel."

Dass dieser in naher Zukunft zurückkommt, glaubt zumindest Siegtorschütze Thomas Müller. "Über unsere Leistung haben wir schon viele Worte verloren", sagte der 31-Jährige bei Sport1. "Es bringt jetzt nichts, wenn ich das öffentlich sage. Wir müssen zusammenstehen. Ich bin auch ein äußert optimistischer Typ. Wir haben die letzten drei Spiele gewonnen, und jetzt geht's weiter."

Weiter geht es am Wochenende in Frankfurt, wo der FCB auf die heimstarke Eintracht trifft. "Gott sei Dank", wie Salihamidzic feststellte. Kovac erwartet in Hessen "ein heißes Spiel". Dort wolle man sich einer Mannschaft stellen, "die von der ersten Minute an Gas geben wird. Wir müssen reagieren und nicht agieren".

Sprich: Seinen Fans ein komplett anderes Gesicht als in Bochum zeigen. Für ebenjene hielt Kovac übrigens noch einen subtilen Seitenhieb bereit, indem er mit Blick auf das kommende Duell mit den Adlerträgern von deren Anhängern schwärmte. Das seien nämlich "die besten Fans der Liga." Völlig unironisch.