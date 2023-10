FC Bayern München: Die Noten der Spieler des FCB gegen den SC Freiburg

Der FC Bayern München hat den SC Freiburg am 7. Spieltag der Bundesliga mit 3:0 (2:0) besiegt. Harry Kane engagiert sich im Aufbauspiel, Min-Jae Kim bejubelt einen Zweikampf und die beiden Flügelstürmer tauschen die Seiten, was Kingsley Coman durchaus zu gefallen scheint. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler.

© getty FC Bayern München, Noten gegen den SC Freiburg: Sven Ulreich Nachdem Ulreich seiner Mannschaft gegen den FC Kopenhagen mit einer überragenden Parade kurz vor Schluss den Sieg festgehalten hatte, erlebte er am Sonntag einen äußerst geruhsamen Vorabend. Ulreich musste keinen einzigen Schuss parieren. Note: 3,5.

© getty FC Bayern München, Noten gegen den SC Freiburg: Noussair Mazraoui Weil die Flügelstürmer Coman und Sané im Angriffsspiel zumeist die Linie hielten, schoben die beiden Außenverteidiger eher ins Zentrum. Mazraoui präsentierte sich zwar bemüht, setzte aber keine entscheidende Akzente. Nach Upamecanos Auswechslung rückte er in der Schlussphase in die Innenverteidigung. Note: 3.

© getty FC Bayern München, Noten gegen den SC Freiburg: Dayot Upamecano In der 6. Minute offenbarten Upamecano und Kim einmal mehr Abstimmungsprobleme, anschließend ließ das Duo aber nichts mehr zu. Erst zum dritten Mal in dieser Bundesliga-Saison blieben die Münchner ohne Gegentor. Beeindruckend: Upamecano brachte von 104 Pässen 103 an den Mann. Note: 2,5.

© getty FC Bayern München, Noten gegen den SC Freiburg: Min-Jae Kim Sammelte mit riesigem Abstand die meisten Ballaktionen und Pässe auf Seiten des FC Bayern. In der 49. gewann Kim im eigenen Strafraum ein wichtiges Duell mit Maximilian Philipp und bejubelte die Szene frenetisch mit den Fans hinter dem Tor. Kim gewann sämtliche Luft-Zweikämpfe und auch fast alle auf dem Boden. Note: 2.

© getty FC Bayern München, Noten gegen den SC Freiburg: Alphonso Davies Aufgrund der taktischen Aufteilung (siehe Mazraoui) mit weniger Offensivdrang als von ihm eigentlich gewöhnt - und auch mit weniger als von seinem Pendant auf rechts Mazraoui. Note: 3,5.

© getty FC Bayern München, Noten gegen den SC Freiburg: Joshua Kimmich Zunächst durfte sich Kimmich mit einer Tätigkeit beschäftigen, die ihm zuletzt nicht immer gewährt wurde: Ecken treten. Drei Stück waren es in den ersten vier Minuten, Kategorie semi-gefährlich. Nicht besonders auffällig, aber bemüht strukturierte er das Spiel als alleiniger Sechser. In der 35. schaffte er es, den Ball über das etwa sieben Meter hohe Auffangnetz hinter dem Tor zu schießen. Note: 3.

© getty FC Bayern München, Noten gegen den SC Freiburg: Leon Goretzka Goretzka ersetzte Konrad Laimer, einer von zwei Startelf-Wechseln im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen den FC Kopenhagen, Bei eigenem Ballbesitz rückte Goretzka extrem weit vor, bewegte sich wie Müller im Zehnerraum. Gegen den Ball mit vielen guten, hohen Ballgewinnen, etwa in der 40. vor einer Kane-Chance. Mit einem guten Schuss scheiterte er in der 83. am Aluminium. Note: 2,5.

© getty FC Bayern München, Noten gegen den SC Freiburg: Kingsley Coman Nach zuletzt eher durchwachsenen Auftritten begann Coman gegen Freiburg überraschend auf der rechten Seite, erst zum zweiten Mal in dieser Saison. Das schien ihm durchaus zu gefallen: Starke Flanke auf Kane (1.), guter Pass auf Müller (2.), Traumtor zum 1:0 (12.). Diese Schlagzahl hielt er zwar nicht aufrecht, ein Aktivposten blieb er dennoch - und legte in der 85. zum 3:0 nach. Note: 1,5.

© getty FC Bayern München, Noten gegen den SC Freiburg: Thomas Müller Wie Goretzka rotierte im Vergleich zum Kopenhagen-Sieg auch Müller in die Startelf, Jamal Musiala saß dafür zunächst nur auf der Bank. Müller gestikulierte zwar viel, sein fußballerischer Einfluss auf das Spiel war aber nur begrenzt. Nach der Pause immerhin etwas gefährlicher, ehe er ausgewechselt wurde. Einen Scorerpunkt sammelte Müller, weil er den Ball vor dessen Traumtor zu Coman passte. Note: 4.

© getty FC Bayern München, Noten gegen den SC Freiburg: Leroy Sané Weil Coman rechts spielte, begann Sane erstmals in dieser Saison auf dem linken Flügel. In der Anfangsphase hatte er noch kleinere Anpassungsschwierigkeiten, die legten sich aber spätestens nach seinem Treffer zum 2:0 (25.). Anschließend wieder gewohnt umtriebig. Sein Traumtor zum 3:0 zählte wegen einer Abseitsstellung nicht. Note: 2.

© getty FC Bayern München, Noten gegen den SC Freiburg: Harry Kane Nachdem Kane zuletzt eher mäßig ins Kombinationsspiel des FC Bayern eingebunden war, ließ er sich diesmal regelmäßig sehr tief fallen. Teilweise engagierte er sich im Spielaufbau sogar hinter Müller und Goretzka. Wenn er dann doch mal vorne an den Ball kam, wurde es meist umgehend gefährlich. In der 19. und 22. verzog Kane nur knapp, Sanés Treffer zum 2:0 bereitete er per Doppelpass stark vor. Eigenes Tor gelang ihm aber keines. Note: 3.