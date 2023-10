Der FC Bayern München trifft heute auf den SC Freiburg am 7. Spieltag der Bundesliga. Hier könnt Ihr das gesamte Spiel im Liveticker verfolgen!

Kann der FC Bayern wieder gleichziehen mit dem BVB oder stellen die Freiburger dem FCB ein Bein? Seid hier live dabei!

FC Bayern München vs. SC Freiburg: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Bayern und der SC Freiburg trafen zuletzt am 8. April aufeinander, diese Partie konnten die Münchner mit 1:0 für sich entscheiden. Nur vier Tage zuvor war Freiburg jedoch siegreich im Viertelfinale des DFB-Pokals und schmiss die Bayern mit einem 2:1 aus dem Wettbewerb. Heute könnte der FCB mit einem Sieg wieder vorbei am BVB ziehen.

Vor Beginn: Das Duell am heutigen Sonntagnachmittag (8. Oktober) wird um 17.30 Uhr in der Allianz Arena in München angepfiffen.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker FC Bayern München vs. SC Freiburg!