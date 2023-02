BVB-Erkenntnisse: M-Wort weicht Mentalitätsdebatte - ein Manko bleibt

Der BVB baut gegen den SC Freiburg seine Siegesserie aus und klettert in der Tabelle weiter nach oben. Und sogar das M-Wort fällt schon wieder - doch für Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic sind andere M-Wörter momentan wichtiger. Die Erkenntnisse zum BVB-Spiel.

© getty

BVB und die M-Wörter: Momentum mit Makel

Vier Spiele, vier Siege - die Bilanz des BVB seit der Winterpause ist makellos. Die zuvor neun Punkte Rückstand auf den FC Bayern haben die Dortmunder damit vorerst egalisiert - auch wenn die Münchner am Sonntag in Wolfsburg freilich noch nachlegen können. Dennoch haben sich die Schwarz-Gelben mit ihrer Siegesserie und dem Sprung auf Platz drei im Titelrennen zurückgemeldet. Ein solche Siegesserie zum Start in ein Kalenderjahr gelang dem BVB zuletzt 2012, damals holte man am Saisonende das Double. Doch Trainer Edin Terzic will davon noch nichts wissen.

"Ehrlicherweise habe ich gerade ein anderes M-Wort immer wieder gehört, aber Momentum gefällt mir besser", sagte Terzic nach dem 5:1-Erfolg gegen den SC Freiburg. Immerhin hat diese positive Momentaufnahme in Dortmund ein anderes leidiges M-Wort verdrängt, die noch im Herbst intensiv geführte Mentalitätsdebatte ist aktuell weit weg. Solche Siege wie am Samstag helfen, dass das auch in den nächsten Wochen so bleibt. Aber Terzic weiß das richtig einzuordnen.

"Es bringt uns ja nichts, dass wir gut ins neue Jahr gestartet sind, denn das nächste M-Wort, das wichtig ist, ist der Mai. Bis dahin haben wir die Chance, Punkte zu sammeln und die Tabelle zu beeinflussen", sagte Terzic. Dass sein Team in den bisherigen Spielen diversen Rückschlägen (gegen Augsburg) trotzte, mal das Glück durch einen letzten Standard (gegen Mainz) erzwang und mal eine "reife und sehr erwachsene Vorstellung" (gegen Leverkusen) bot, zeigt, "dass unser Werkzeugkasten größer geworden ist", erklärte Terzic.

Die Punktausbeute nach der Pause ist perfekt, doch die Performance auf dem Platz war es bislang noch nicht vollumfänglich. Zwar sah Terzic gegen Freiburg eine "nahezu perfekte" zweite Hälfte, die der BVB mit einem frühen Doppelschlag durch Karim Adeyemi (48.) und Sébastien Haller (51.) früh in seine Bahnen lenkte und später noch durch Julian Brandt (69.) und Giovanni Reyna (82.) veredelte. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass es die Dortmunder trotz der frühen Gelb-Roten Karte gegen Kiliann Sildillia (17.) nicht schafften, ihre Dominanz schon früher in Form von Toren klarer auf die Anzeigetafel zu bringen.

"Es gab eine Phase zwischen der 30. und 45. Minute, die uns gar nicht gefallen hat", analysierte Terzic. "Wir haben nur noch zum Nebenmann gepasst, die Positionen kaum noch überspielt haben und in den Positionen stehen geblieben sind. Wir haben es Freiburg leicht gemacht, in der stehenden Formation zu verteidigen." Beim überraschenden Gegentreffer von Lucas Höler (45.), der die Führung durch Nico Schlotterbeck (26.) zwischenzeitlich egalisierte, habe man sich abkochen lassen, monierte Terzic: "Wir waren nicht konsequent genug, den Ball zu klären, obwohl wir zweimal in der Situation dazu waren." Sowohl Schlotterbeck als auch Niklas Süle dürften sich angesprochen fühlen. Bei all den offensiven Glanzmomenten bleibt ein K-Wort, nämlich das der fehlenden Konzentration in der Defensive ein wiederkehrendes Problem.