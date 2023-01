Bundesliga-Saison 2022/2023: Das sind die derzeit schnellsten Spieler im deutschen Oberhaus

Ein hohes Tempo ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die Spieler heutzutage mitbringen müssen. Wer hat im Laufe der aktuellen Bundesligasaison 2022/23 die höchste Endgeschwindigkeit auf den Rasen gebracht? Die Top 20 im Überblick.

Spoiler: Der Rekord seit Beginn der detaillierten Datenerfassung zur Saison 2013/14 und gemäß der offiziellen Trackingdaten der DFL wurde in der laufenden Spielzeit noch nicht geknackt.

Den hält weiterhin der ehemalige Mainzer Jeremiah St. Juste (heute für Sporting in Portugal aktiv). In der Saison 2021/22 zeigte sein Tacho 36,63 km/h an.