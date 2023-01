FCB-Noten: Choupo-Moting überzeugt weiter, ein Dauerbrenner enttäuscht

Der FC Bayern München kommt zum Bundesliga-Auftakt in das Jahr 2023 bei RB Leipzig nicht über ein 1:1 hinaus. Eric Maxim Choupo-Moting erzielte den Treffer für die Bayern. Hier kommen die Noten und Einzelkritiken der FCB-Profis sowie die Gewinner und Verlierer des Spiels insgesamt.

Ein Remis zum Auftakt in Leipzig hält einerseits die Bundesliga noch etwas länger spannend, ist andererseits aber auch ein ordentlicher Start für den FC Bayern München in das neue Kalenderjahr. Vermutlich sind am Ende beide Klubs zufrieden mit dem Ergebnis, wobei Leipzig am Ende einem Sieg etwas näher war. SPOX zeigt die Gewinner und Verlierer und die Einzelkritiken der Bayern-Profis.

© imago images GEWINNER DES SPIELS: Eric Maxim Choupo-Moting Gerade zu Beginn oft noch einen Schritt zu spät. Arbeitete sich aber in die Partie und verdiente sich so seinen Treffer nach 37 Minuten. Mit viel Bewegung rieb er sich immer wieder an den Gegenspielern auf und öffnete so die Schnittstellen für seine Kollegen. Am Ende auch wegen schwächelnder Bayern insgesamt etwas unauffälliger, zeigte jedoch abermals, dass er sich den Stammplatz auf der Neun verdient. Note: 2,5.

© imago images GEWINNER DES SPIELS: Die Bundesliga Jeder verpasste Sieg des FC Bayern München bedeutet, dass die Bundesliga etwas länger spannend bleibt. Zwar dürfte niemand ernsthaft daran zweifeln, dass die Münchner auch in dieser Saison den Titel gewinnen werden, doch für den Moment tut es der Liga gut, dass der Rekordmeister noch nicht wegmarschiert.

© imago images VERLIERER DES SPIELS: Joshua Kimmich Wurde von Leipzig konsequent in Manndeckung genommen, setzte sich zunächst noch oft genug durch, um sein Spiel durchsetzen zu können, blieb dann aber zunehmend blass. Riss immerhin ein paar Räume für Goretzka auf. Zu Beginn der zweiten Halbzeit beim Leipziger Ausgleich dann mit einem schwachen Ball aus der Defensive heraus und anschließend nicht robust genug im Zweikampf. Wenig später mit ähnlichem Bock im Defensivverhalten. Note: 4.

© imago images FC BAYERN MÜNCHEN: TORHÜTER Yann Sommer: Aktiv und meist sicher am Spielaufbau beteiligt, dennoch mit dem einen oder anderen ungenauen Ball. Darüber hinaus kaum ernsthaft geprüft. Sehr sicher bei hohen Bällen. Beim Gegentor traf ihn keine Schuld. Note: 3.

© imago images FC BAYERN MÜNCHEN: ABWEHR Benjamin Pavard: Weniger eingebunden als Davies, meist aber sicher am Ball und auch defensiv ohne Fehler. Unauffälliger, aber solider Auftritt des Franzosen. Note: 3,5. Dayot Upamecano: Unsicherheit in der 10. Minute, zunächst auf der Suche nach seinem Rhythmus. In der 35. mit einem unfassbar wichtigen Tackling, als er den frei auf Sommer zulaufenden Silva stoppte. Im zweiten Durchgang mit gefährlicher Grätsche zwischen Genie und Wahnsinn - Leipzig forderte den Platzverweis, der Franzose bekam zu Recht die Gelbe Karte. Seine Leistung schwankte, aber seine Fehler wurden nicht bestraft. Note: 3. Matthijs de Ligt: Mutiger als im letzten Jahr, was die Spieleröffnung angeht, auch defensiv sehr stabil. An ihm gab es für Leipzig kaum ein Vorbeikommen. Note: 2,5. Alphonso Davies: War mit seinen kurzen Dribblings immer wieder wichtig, um das Pressing der Leipziger aufzulösen. Dementsprechend liefen viele Angriffe über seine Seite. Hin und wieder etwas Streuung bei den Flanken, ansonsten aber stets eine Gefahr für Leipzig. Note: 2,5.

© imago images FC BAYERN MÜNCHEN: MITTELFELD Leon Goretzka: In Abwesenheit von Müller noch wichtiger als Staubsauger im Zentrum, erster guter Ballgewinn in der 8. Minute. Mit dem Ball dafür zu oft unpräzise. Offensiv gefährlich wie beim Abseitstor nach gut 30 Minuten. Note: 3.

© imago images FC BAYERN MÜNCHEN: ANGRIFF Leroy Sané: Ohne Ausreißer in beide Richtungen. Insgesamt ein unauffälliger Auftritt des Nationalspielers. Bekam offensiv allerdings anders als Gnabry auch kaum Unterstützung vom zurückhaltenden Pavard. Rückte nach der Einwechslung Comans auf die Zehn. Dort dann deutlich aktiver, aber ähnlich glücklos wie zuvor. Note: 4. Jamal Musiala: Gewohnt dominant, ballsicher und aktiv, aber hier und da ebenfalls mit fehlendem Spielglück. Gegen den Ball nicht so stabil wie Müller, weshalb Leipzig im Spielaufbau oft an der ersten Pressinglinie der Bayern vorbeikam. Note: 3,5. Serge Gnabry: Von Beginn an auf der linken Seite sehr aktiv, traf den Pfosten bereits in der 8. Minute, bereitete das 1:0 per starker Flanke vor. Auch darüber hinaus der gefährlichste Offensivspieler hinter Choupo-Moting. Note: 3.