Die Bundesliga kehrt heute mit einem Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München zurück. Hier bei SPOX wird das Spielgeschehen auf dem Rasen detailliert beschrieben.

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Lange mussten die Fußballfans in Deutschland warten, nun ist es endlich wieder so weit! In der Bundesliga wird endlich wieder der Spielbetrieb aufgenommen. Der 16. Spieltag wird heute mit einem Kracher zwischen dem Tabellendritten RB Leipzig und dem Tabellenführer FC Bayern München eröffnet. Im Spitzenspiel wird Yann Sommer aller Voraussicht nach sein Debüt im Kasten der Münchner feiern. Gestern gab der Rekordmeister die Verpflichtung des Neuer-Ersatzes bekannt.

Vor Beginn: Die Partie geht um 20.30 Uhr los, gespielt wird in der Red Bull Arena in Leipzig.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Bundesligaspiel am 16. Spieltag zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München.

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im TV und Livestream

Leipzig vs. FC Bayern ist eine von wenigen Ligapartien, die auch im Free-TV gezeigt werden. Bei Sat.1 geht die Vorberichterstattung um 19 Uhr los. Bei ran.de wird die Begegnung auch im kostenlosen Livestream angeboten.

Da Leipzig vs. FC Bayern ein Freitagsspiel ist, kümmert sich auch der Streamingdienst DAZN um die Übertragung des Krachers. Wer noch kein Abonnement hat, hat die Wahl zwischen drei verschiedenen Paketen.

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Blaswich - Simakan, Orban, Gvardiol, Halstenberg - X. Schlager, Laimer - Szoboszlai, Dani Olmo - Forsberg - Silva

Blaswich - Simakan, Orban, Gvardiol, Halstenberg - X. Schlager, Laimer - Szoboszlai, Dani Olmo - Forsberg - Silva FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, Musiala, Coman - Choupo-Moting

