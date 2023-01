RB Leipzig - FC Bayern München 1:1: Trotz Führung! Bayerns Siegesserie reißt zum Rückrundenstart

Nach zehn Pflichtspielsiegen am Stück ist der Erfolgslauf des FC Bayern München zum Rückrundenstart gerissen: Am 16. Spieltag der Bundesliga kam die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann mit dem neuen Keeper Yann Sommer nicht über ein 1:1 (1:0) bei RB Leipzig hinaus.

Eric Maxim Choupo-Moting brachte den FC Bayern in der 37. Minute mit 1:0 in Führung, die Marcel Halsentberg in der 52. egalisierte.

Nur einen Tag nach seiner Verpflichtung stand Yann Sommer direkt in der Startelf des FC Bayern. Der zweite Neuzugang Daley Blind saß nur auf der Bank - genau wie Kingsley Coman und Thomas Müller, die in der Schlussphase beide eingewechselt wurden.

RB Leipzig - FC Bayern München: Die Analyse

Der FC Bayern agierte in einem 4-2-3-1-System, das sich bei eigenem Ballbesitz oftmals in eine Art 2-3-5 verwandelte. Die Außenverteidiger Alphonso Davies und Benjamin Pavard rückten eher ins Zentrum, als die Linie zu halten. Joshua Kimmichs Nebenmann Leon Goretzka schob von der Sechs sehr weit nach vorne.

Die Gäste dominierten zwar das Spiel, strahlten aber - auch wegen konzentriert verteidigenden Leipzigern - zunächst kaum Gefahr aus. Einzige nennenswerte Chancen waren ein abgefälschter Pfostenschuss von Serge Gnabry (8.) und ein nicht gegebenes Kopfballtor von Goretzka (30.).

Im Aufbauspiel leistete sich der FC Bayern immer wieder leichtsinnige Fehler, Leipzig nutzte die sich daraus bietenden Kontermöglichkeiten aber nicht. In der 37. schalteten dann ausnahmsweise mal die Gäste schnell um - und machten es besser: Eric Maxim Choupo-Moting verwandelte eine perfekte Gnabry-Hereingabe zum 1:0. Die beiden anderen Offensivspieler Leroy Sané und Jamal Musiala agierten zwar bemüht, aber glücklos.

Leipzig kam deutlich aktiver aus der Pause und belohnte sich durch Marcel Halstentbergs rasches Ausgleichstor. Kimmich leistete sich im Vorfeld gleich zwei Fehler: Erst spielte er einen schwachen Pass, dann ging er im Zweikampf mit André Silva zu leicht zu Boden.

Rund 20 Minuten vor Schluss brachten beide Trainer neue Offensivspieler. Bei Leipzig kam Timo Werner für Emil Forsberg, beim FC Bayern Kingsley Coman für Musiala. Sané übernahm dessen Posten auf der Zehn, Müller blieb zunächst auf der Bank. Für wirkliche Belebung sorgten die neuen Spieler aber nicht. Für die letzten Minuten kam dann doch noch Müller ins Spiel, der in der Nachspielzeit die letzte gute Chance vergab.

RB Leipzig - FC Bayern München: Die Daten zum Spiel

Tore: 0:1 Choupo-Moting (37.), 1:1 Halstenberg (52.)

Der Star des Spiels: Matthijs de Ligt (FC Bayern München)

In der Spieleröffnung präsentierte sich der Innenverteidiger des FC Bayern mutiger als im vergangenen Jahr, dazu stand er defensiv sehr stabil.

Der Flop des Spiels: Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Den Leipziger Ausgleich ermöglichte Kimmich mit gleich zwei Fehlern, kurz darauf leistete er sich eine weitere defensive Unachtsamkeit. Bei eigenem Ballbesitz wurde Kimmich konsequent in Manndeckung genommen, weshalb er sich kaum entfalten konnte.

Der Schiedsrichter: Daniel Siebert

Generell ein guter Auftritt des Schiedsrichters. In der 30. Minute verwehrte Siebert einem Goretzka-Tor die Anerkennung. Matthijs de Ligt stand im Vorfeld knapp im Abseits und zog zwei Leipziger auf sich. Eine strittige, aber vertretbare Entscheidung. Genau so verhielt es sich bei der Gelben Karte für Dayot Upamecano in der 65., als die Leipziger Rot wegen vermeintlicher Notbremse forderten.