FC Bayern München - Erkenntnisse zum Sieg gegen Union: Ein überwunden geglaubtes Problem macht Sorge

Der FC Bayern München hat sich beim 5:2-Sieg bei Union Berlin nichts vom Gladbach-Debakel drei Tage zuvor anmerken lassen. Sorge machte aber ein überwunden geglaubtes Problem, ein Abgeschriebener unterdessen Hoffnung. Drei Erkenntnisse.

1. Der FC Bayern lässt sich das Debakel nicht anmerken

Wie reagiert der FC Bayern München eigentlich, wenn er mal so richtig untergeht? Das 0:5 im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach am Mittwoch hatte bekanntlich eine historische Dimension. Für einen Vergleichswert muss man etwas recherchieren.

Noch schlimmer erwischte es den FC Bayern in einem Pflichtspiel letztmals vor fast 43 Jahren im Dezember 1978, damals setzte es in der Bundesliga ein 1:7 bei Fortuna Düsseldorf. Trainer Gyula Lorant musste daraufhin gehen, die Mannschaft verlor das darauffolgende Spiel gegen den Hamburger SV unter seinem ehemaligen Assistenten Pal Csernai trotzdem.

Auch beim Spiel eins nach Gladbach 2021 wurde der FC Bayern von einem ehemaligen Assistenten betreut, es ging gegen Union Berlin. Der Unterschied: Dino Toppmöller stand auch schon beim Debakel selbst an der Seitenlinie und wird bald wieder ein echter Assistent sein. Vermutlich schon beim Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Benfica Lissabon, sofern sein Chef Julian Nagelsmann bis dahin planmäßig seine Corona-Quarantäne verlassen darf.

Bayern-Noten: Offensiv-Stars drehen auf - ein Defensivspieler vogelwild © imago images 1/17 Der FC Bayern hat nach dem bitteren Pokal-Aus in Mönchengladbach Wiedergutmachung betrieben und Union Berlin mit 5:2 bezwungen. Wer überzeugte, wer enttäuschte? Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Blieb erneut nicht ohne Gegentor, wurde beim ersten Tor der Berliner auf dem falschen Fuß erwischt und konnte beim zweiten nichts mehr machen. Ansonsten solide. Note: 3,5. © imago images 3/17 JOSIP STANISIC: Startete ordentlich in die Partie. Vor dem ersten Unioner Treffer durch Gießelmann aber mit einem missglückten Klärungsversuch und daraufhin mit zahlreichen unpräzisen Pässen und Fehlern. In Durchgang zwei bisweilen vogelwild. Note: 4,5. © getty 4/17 NIKLAS SÜLE: Holte sich früh die Gelbe Karte ab, verteidigte aber weitestgehend unaufgeregt. Allerdings verlor Süle einen entscheidenden Zweikampf, der zum zweiten Union-Tor führte. Note: 3,5. © getty 5/17 LUCAS HERNANDEZ: Bester Zweikämpfer aufseiten der Gäste, gewann über 80 Prozent seiner Duelle und ließ sich wenig zu Schulden kommen. 20 Minuten vor Schluss verletzungsbedingt ausgewechselt. Note: 2,5. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES: Offensiv nicht so auffällig wie für gewöhnlich, dafür defensiv überwiegend stabil. Solide, mehr aber auch nicht. Note: 3. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: In Durchgang eins mit einigen Unsicherheiten, aber auch guten und öffnenden Pässen ins letzte Drittel. Nach dem Seitenwechsel okay. Stand insgesamt nicht so neben sich wie in Mönchengladbach. Note: 3,5. © imago images 8/17 CORENTIN TOLISSO: Zeigte in seinem ersten Bundesliga-Startelfeinsatz in dieser Saison eine ansprechende Leistung. Leitete das 3:0 durch Sane stark mit ein. War beim Gegentreffer aber nicht nah genug an Unions Vorlagengeber Haraguchi dran. Note: 2,5. © getty 9/17 KINGSLEY COMAN: Führte die meisten Zweikämpfe aufseiten des Rekordmeisters, gewann davon aber nicht sonderlich viele. Dafür mit schöner Torbeteiligung beim Sane-Treffer und der vorentscheidenden Bude zum 4:1. Note: 2. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER: Vor dem 3:0 mit dem wichtigen Assist, auch das 4:2 bereitete er vor. Dennoch nicht so auffällig wie die restlichen Offensivspieler des Rekordmeisters, dafür aber noch mit dem Tor zum 5:2. Note: 2. © getty 11/17 LEROY SANE: Auffälligster Münchner, fast an jeder gefährlichen Aktion beteiligt und mit guter Rückwärtsbewegung. Holte den frühen Elfmeter zum 1:0 für den FCB heraus und traf zum 3:0. Einziges Manko: Sane vergab auch ein paar gute Chancen. Note: 1,5. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Ließ seinem blassen Auftritt gegen Gladbach einen schnellen Doppelpack folgen, der Union früh ins Hintertreffen geraten ließ. Besonders schön: sein direkt verwandelter Freistoßtreffer zum 2:0. Note: 1,5. © getty 13/17 JAMAL MUSIALA: Kam nach 61 Minuten für Sane. Trat nicht mehr nennenswert in Erscheinung. Note: 3,5. © getty 14/17 MARCEL SABITZER: Ersetzte Tolisso in der 69. Minute. Machte seine Sache solide. Note: 3. © getty 15/17 BENJAMIN PAVARD: Löste den überförderten Stanisic nach 69 Minuten ab. Ließ nichts anbrennen. Note: 3. © getty 16/17 DAYOT UPAMECANO: Durfte noch gut 20 Minuten anstelle des offensichtlich verletzten Hernandez mitwirken. Diesmal ohne Patzer – und mit dem starken Assist zum fünften Tor. Note: 2,5. © getty 17/17 SERGE GNABRY: Kam in den Schlussminuten für Coman. Keine Bewertung.

Aktuell muss er noch aus seiner Küche agieren, von wo aus er in ausführlichen Telefonaten mit den Führungsspielern das Debakel aufgearbeitet hatte. "Am Ende waren wir uns alle einig, dass uns das nicht nochmal passieren sollte", resümierte Nagelsmann. Zumindest in Berlin passierte es nicht nochmal. Diesmal schoss nicht der Gegner fünf Tore, sondern der FC Bayern.

Vom Anpfiff an war der Mannschaft das Debakel nicht anzumerken. Viel Ballbesitz in der Anfangsphase und ein früher Doppelpack von Robert Lewandowski (15. und 23.) gaben zusätzliche Sicherheit. Obwohl der FC Bayern später noch zwei unnötige Gegentore kassierte, drohte das Spiel zu keinem Zeitpunkt ernsthaft zu kippen. "Wir können zufrieden sein mit der Leistung. Es war eine gute Reaktion auf das, was am Mittwoch passiert ist", sagte Toppmöller.

Thomas Müller, der an vier Treffern direkt beteiligt war, sah ebenfalls eine "gute Reaktion", betonte im Rückblick auf Gladbach aber auch: "Wir haben nicht nur ein Spiel verloren, sondern einen Wettbewerb, der uns viel bedeutet in der Saison. Dementsprechend müssen wir weiter damit umgehen." Wenn dieser Umgang weitere deutliche Siege bedeutet, ist das kein gutes Zeichen für die Gegner der kommenden 43 Jahre.