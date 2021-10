Union Berlin - FC Bayern München 2:5: FCB schlägt nach Pokal-Debakel zurück

Der FC Bayern München hat drei Tage nach dem 0:5-Debakel im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach in die Erfolgsspur zurückgefunden. Am 10. Spieltag der Bundesliga setzte sich die erneut von Dino Toppmöller betreute Mannschaft mit 5:2 (3:1) bei Union Berlin durch.

Cheftrainer Julian Nagelsmann musste zum vierten Mal wegen seiner Corona-Quarantäne passen. Aus seinem Wohnzimmer sah er einen Doppelpack von Robert Lewandowski (15., Handelfmeter und 23.) sowie das 3:0 von Leroy Sane, ehe Niko Gießelmann verkürzte (43.).

Nach der Pause trafen noch Kingsley Coman (60.), Unions Julian Ryerson (65.) und Thomas Müller (79.).

Union Berlin - FC Bayern München: Die Analyse

Der FC Bayern startete mit vier Neuen im Vergleich zum Debakel in Gladbach: Stanisic und Süle ersetzten in der Viererkette die desolaten Upamecano und Pavard, im Mittelfeld feierte Tolisso statt des angeschlagenen Goretzka sein Bundesliga-Startelfdebüt in dieser Saison, vorne begann Coman statt Gnabry.

Zunächst waren die Münchner darauf bedacht, mit langen Ballstafetten Sicherheit zu gewinnen. Meist zirkulierte der Ball aber lediglich in der Gegend um die Mittellinie. Gefährlich wurde es über Sane, der dank seines extrem offensiven Hintermannes Davies wie zuletzt immer wieder von links ins Zentrum zog und dort den Abschluss suchte.

Mit einem Schuss provozierte Sane Jaeckels Handspiel, das Schiedsrichter Osmers zu Recht mit einem Handelfmeter ahndete, den Lewandowski als ersten Teil seines Doppelpacks zum 1:0 verwandelte. Kurz nach einer vergebenen Großchance belohnte sich Sane mit dem 3:0. Der FC Bayern agierte mittlerweile souverän und zielstrebig wie gewohnt und führte auch in der Höhe verdient.

Erst danach wurden die bis dahin harmlosen Unioner mutiger und erspielten sich gefährliche Situationen. Dem 1:3 von Gießelmann ging ein Fehler von Stanisic voraus, der dann auch Anfang der zweiten Hälfte gegen Becker wiederholt unsicher wirkte und seine Mannschaft damit etwas ansteckte. In einem nun phasenweise wilden Schlagabtausch erzielten beide Mannschaften weitere Tore, das Spiel drohte aber nie ernsthaft zu kippen.

Die Daten des Spiels Union Berlin gegen FC Bayern München

Tore: 0:1 Lewandowksi (15., Handelfmeter), 0:2 Lewandowksi (23.), 0:3 Sane (35.), 1:3 Gießelmann (43.), 1:4 Coman (60.), 2:4 Ryerson (65.), 2:5 Müller (79.)

Der Star des Spiels: Leroy Sane (FC Bayern München)

Der auffälligste Spieler auf Seiten des FC Bayern. Mit seinen permanenten Läufen ins Zentrum riss Sane Löcher in die Union-Defensive. Das Elfmeter-1:0 leitete er mit seinem per Arm geblockten Schuss ein, das 3:0 machte er selbst. In der 62. für Musiala ausgewechselt.

Der Flop des Spiels: Paul Jaeckel (Union Berlin)

Mit seinem Handspiel verschuldete das rechte Glied der Unioner Dreierkette den Elfmeter, der zum 0:1 führte. Außerdem sah Jaeckel dafür die Gelbe Karte, die ihn in den Zweikämpfen mit Sane und den anderen Münchner Offensivspielern fortan einschränkte.

Der Schiedsrichter: Harm Osmers

Der FC Bayern ging dank zweier Standards in Führung, beide waren berechtigt. Vor dem Elfmeter vergrößerte Jaeckel mit seiner Schutzhand die Körperfläche, vor dem Freistoß riss Knoche Lewandowski um. Obwohl ganz knapp, war es auch richtig, Beckers vermeintliches 2:3 wegen Abseits nicht anzuerkennen (44.).