FC Bayern - Süle rechts, Müller als "offensive Sechs": So liefen Flicks Experimente gegen Wolfsburg

Der FC Bayern hat sich nach dem dürftigen Auftritt bei Union Berlin gefangen und trotz personeller Probleme im Mittelfeld sowie einiger riskanter Experimente von Hansi Flick das wichtige Spiel gegen den VfL Wolfsburg gewonnen, ehe am Samstag das Duell um die Tabellenführung mit Bayer Leverkusen steigt.

Welche Erkenntnisse kann Flick aus dem 2:1-Arbeitssieg mitnehmen?

1. FC Bayern: Süle als Rechtsverteidiger? Geht schon!

Bayerns Coach kündigte vor dem Spiel gegen die Wölfe einen "Geheimplan" an. Der bestand unter anderem daraus, Niklas Süle auf die rechte Abwehrseite zu beordern, weil Benjamin Pavard nach zuletzt vier Bundesliga-Einsätzen am Stück eine Pause bekommen sollte und Neuzugang Bouna Sarr offensichtlich noch nicht Flicks hohen Anforderungen an diese Position gerecht wird.

Für den gelernten Innenverteidiger Süle war es eine ungewohnte Aufgabe, die er über weite Strecken jedoch unaufgeregt zu lösen wusste. Der Nationalspieler gewann nach Angaben der Daten-Experten von Opta starke 70,8 Prozent seiner Zweikämpfe, ließ gegen Josip Brekalo und den später eingewechselten Joao Victor fast nichts anbrennen. Zudem punktete er mit sicherem Passspiel, knapp 88,5 Prozent seiner Zuspiele waren erfolgreich. Das einzige, aufgrund seiner vergleichsweise limitierten Offensivfähigkeiten erwartbare Manko: Er schaltete sich kaum nach vorne ein, schlug über die volle Spielzeit hinweg keine einzige Flanke.

Das war aber nicht nur seinem fehlenden Außenverteidiger-Gen geschuldet, sondern weil Flick ihm den klaren Auftrag mit auf den Weg gab, beim Spielaufbau eine Art Dreierkette mit Jerome Boateng und David Alaba zu bilden. "Wir wollten einen Dreieraufbau. Dafür haben wir links Lucas Hernandez ein bisschen nach vorne gezogen, und rechts haben dann entweder Kingsley Coman oder Leroy Sane gespielt", berichtete Flick, der sein Experiment "gar nicht so schlecht" fand: "Wir müssen derzeit nun einmal kreativ sein. Unser Ziel war es, drei Punkte zu holen. Das haben wir erreicht."

Der Münchner Trainer weiß nun zumindest, dass er Süle gegen Gegner der Kategorie Wolfsburg ohne Gewissensbisse noch häufiger diese unkonventionelle Rolle anvertrauen kann.

FC Bayern gegen VfL Wolfsburg: Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler © getty 1/15 Der FC Bayern München hat sein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg gewonnen. Während Flicks Experiment mit gleich drei Flügelspielern nur bedingt aufgeht, tut sich Lewandowski an seinem Lieblingsgegner gütlich. Die FCB-Noten. © getty 2/15 MANUEL NEUER: Beim Gegentor chancenlos, musste danach erst wieder in der 54. gegen Philipp eingreifen. Spielerisch ein paar ungewohnte Unsicherheiten, dann aber eine Glanztat in der Schlussphase gegen Bialek. Note: 2,5. © getty 3/15 JEROME BOATENG: Nahm bei Ballbesitz den zentralen Part in einer Dreierkette ein, die stand gerade zu Beginn mehrfach nicht gut. Danach aber weitgehend souverän, tolles direktes Zuspiel auf Lewandowski vor dem 2:1. Note: 3. © getty 4/15 NIKLAS SÜLE: Gab in der Dreierkette teilweise fast einen improvisierten Rechtsverteidiger und traute sich anfangs mehr nach vorn als sonst. Im Eins-gegen-eins kaum zu überwinden, als letzter Mann mehrfach siegreich (75 Prozent Zweikämpfe). Note: 2,5. © getty 5/15 DAVID ALABA: Zumeist unauffällig links neben Boateng, führte gerade mal zwei Zweikämpfe im ganzen Spiel. Fälschte Philipps Schuss in letzter Sekunde ab (29.), in Halbzeit zwei resultierte aus seinem Fehler aber eine gute Wolfsburger Chance. Note: 3,5. © getty 6/15 LUCAS HERNANDEZ: Auf links teilweise sehr weit vorgeschoben, was aber offensiv nicht viel bewirkte und defensiv für ein Ungleichgewicht sorgte. In Halbzeit zwei konservativer unterwegs, im Zweikampf gewohnt giftig (71 Prozent). Note: 3. © getty 7/15 CORENTIN TOLISSO: Einziger Sechser, ließ sich auch mal fallen. Bei Ballverlust einzige Absicherung, alle Löcher konnte er gerade in der Anfangsphase nicht stopfen. Auch er steigerte sich im Spielverlauf, aber: nur 30 Prozent Zweikampfquote. Note: 3,5. © getty 8/15 SERGE GNABRY: Nahm von den drei offensiven Flügelspielern den zentralsten Part ein und war dann auch der unauffälligste. In Halbzeit eins beim Abschluss geblockt (18.), grätschte eine gute Flanke dann vorbei (53.). Nicht sein Abend. Note: 4. © getty 9/15 THOMAS MÜLLER: Hatte seine besten Szenen in der Anfangsphase, als er einen Kopfball nicht drücken konnte (10.) und Lewandowski gut bediente (17.). Danach aber vor allem durch seine lautstarken Ansagen auffällig. Note: 3,5. © getty 10/15 LEROY SANE: Klärte beim Gegentor schwach im eigenen Strafraum zum Gegner, defensiv oft links hinten gefordert. Zeigte ein paar gute Ansätze und kam offensiv mehrfach in Tempo-Aktionen. Trotzdem klappte wenig, viele Ballverluste. Note: 4. © getty 11/15 KINGSLEY COMAN: Nach engagierter Anfangsphase lange nicht wirklich im Spiel, zeigte dann aber mit der Vorlage zum Ausgleich seine überragende Form - sein fünfter Assist in Folge. Auch danach für Wolfsburg ganz schwer zu stellen. Note: 2,5. © getty 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Eine schlechte erste Hälfte mit viel Gemecker, es klappte ganz wenig - bis er dann doch eiskalt zuschlug. Das 2:1 machte er gegen seinen Lieblingsgegner mit der Selbstverständlichkeit eines Torjägers. Musste viel einstecken. Note: 2. © getty 13/15 MARC ROCA (ab 70.): Übernahm für den lädierten Tolisso den Part vor der Abwehr. Konnte nicht verhindern, dass Wolfsburg in der Schlussphase zu mehreren Chancen kam, gewann keinen Zweikampf. Note: 4. © getty 14/15 JAMAL MUSIALA (ab 70.): Auch er half mit, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. 100 Prozent Passquote, aber keine auffälligen Aktionen. Note: 3,5. © getty 15/15 DOUGLAS COSTA (ab 90.): Seine Einwechslung nahm noch ein bisschen Zeit von der Uhr. Keine Bewertung.

